Бразилія обігнала США за кількістю нових заражених: статистика щодо COVID-19 на 7 червня. Постійно оновлюється

За минулу добу, 6 червня, по всьому світу коронавірусом (COVID-19) заразилися майже 130 тисяч осіб, померли понад чотири тисячі пацієнтів. Всього заражених – 7 млн, летальних випадків – 402 тисяч.

Найбільше нових хворих зафіксували в Бразилії – 28 тисяч, США – 23 тисяч, Індії – 10 тисяч.

Відзначимо, що президент Бразилії Жаїр Болсонару підтримав рішення уряду обмежити доступ до інформації про ситуацію з поширенням коронавірусу в країні. Раніше уряд країни вирішив пізніше публікувати щоденні зведення про нові випадки COVID-19, а також про кількість смертей. Болсонару пояснив цей крок прагненням "уникнути неповноти інформації і непослідовності".

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 26 514 осіб. Померли 777 пацієнтів, одужали 11 712.

Лідерами за кількістю заражених залишаються США – 1,9 млн, Бразилія – 674 тисячі і Росія – 459 тисяч.

В академії НАН повідомили, що найближчими днями після наступного етапу пом'якшення карантину покажуть, як епідемія COVID-19 в Україні буде розвиватися далі.

Головне за 7 червня:

01:38 – Нинішня пандемія коронавірусу не остання в світі. Дедалі більше вторгнення в дику природу загрожує людству виникненням нових. За словами вчених, всі нові пандемії, які з'являються в світі виходять від тварин.

00:38 – Волинська та Донецька області скасували заходи щодо ослаблення карантину у зв'язку зі збільшенням випадків зараження коронавірусів. Зокрема, закриті дитячі садки, готелі, заборонено проведення спортивних і релігійних заходів.

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