Бразилія обігнала Італію за кількістю смертей: статистика щодо коронавірусу на 5 червня. Постійно оновлюється
Бразилія обігнала Італію за кількістю смертей від COVID-19 – там померло вже більше 34 тис. осіб. Тепер країна посідає друге місце в світовому антирейтингу після США, де померло понад 110 тис.
Станом на 5 червня кількість заражених коронавірусом в Україні та світі становить майже 6,7 млн. За останню добу статистика зросла на 130 тисяч інфікованих.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 25 411 осіб. Померли 747 пацієнтів, одужали 11 042.
Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 1,9 млн), Бразилія (більш 615 тис.) і Росія (більше 441 тис.).
Іран накрила друга хвиля COVID-19. За останню добу там виявили 3 134 заражених. Обмежувальні заходи через епідемію в країні були пом'якшені 7 днів тому.
В Італії тим часом скасували майже всі обмеження, які були введені через епідемію COVID-19.
Головне за 5 червня:
5:00 – Вчені розвінчали популярний міф про те, як частіше передається коронавірус.
4:00 – У лабораторному центрі України стався спалах захворюваності коронавірусом. У Харківській області позитивний результат виявили у п'яти епідеміологів, юриста, водія і декількох санітарів.
00:04 – У Москві померли ще 57 пацієнтів з коронавірусом, загальна кількість летальних випадків в місті досягла 2 806, повідомляє оперативний штаб.