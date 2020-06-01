Бразилія може стати новим епіцентром COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 1 червня. Постійно оновлюється

Карина Бондаренко Світ 05:51, 1.06.2020

Бразилія може стати новим епіцентром пандемії COVID-19 в світі. Кількість заражених коронавірусом там перевищила півмільйона людей.

Всього станом на 1 червня коронавірусною інфекцією захворіли понад 6,2 млн осіб. З них більше 373 тисяч померли, але понад 2,8 млн змогли вилікуватися.

OBOZREVATEL постійно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 23 672 особи. Померли 708 пацієнтів, одужали 9 538.

  • Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 1,8 млн), Бразилія (більш 514 тис.) І Росія (більше 405 тис.).

  • В Іспанії планують в шостий раз продовжити режим підвищеної готовності через пандемію

  • Тим часом в Україні 1 червня розпочався наступний етап ослаблення карантину.

Головне за 1 червня:

5:44 – Коронавірусом в Бразилії захворіло понад півмільйона людей. Станом на ранок 1 червня там зафіксовано 514 992 заражених. За останню добу захворіло 16 409 осіб.

1:24 – Вірус SARS-COV-2 вражає не тільки тканини легенів, але і ендотелій, який вистилає кровоносні судини, з'ясували патологоанатоми з Нью-Йорка.

00:13 – Названо ім'я загиблого від коронавірусу лікаря на Львівщині – Роман Кріль. Він віддав медицині 40 років, у лікаря залишилися дружина і діти.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Декларація Порошенко: 300 млн на благодійність і 188 млн податків

В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня

На адмінкордоні з Кримом викрали українського військового: що відомо

У Харкові п'яні малолітки побили вчителя і виклали відео в мережу. 18+

Під дощем і без дистанції: на українському кордоні – черга з охочих потрапити до Польщі