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1 червня • оновлено в 06:05
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Бразилія може стати новим епіцентром COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 1 червня. Постійно оновлюється

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Бразилія може стати новим епіцентром пандемії COVID-19 в світі. Кількість заражених коронавірусом там перевищила півмільйона людей.

Всього станом на 1 червня коронавірусною інфекцією захворіли понад 6,2 млн осіб. З них більше 373 тисяч померли, але понад 2,8 млн змогли вилікуватися.

OBOZREVATEL постійно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Бразилія може стати новим епіцентром COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 1 червня. Постійно оновлюється
Бразилія може стати новим епіцентром COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 1 червня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 23 672 особи. Померли 708 пацієнтів, одужали 9 538.

  • Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 1,8 млн), Бразилія (більш 514 тис.) І Росія (більше 405 тис.).

  • В Іспанії планують в шостий раз продовжити режим підвищеної готовності через пандемію

  • Тим часом в Україні 1 червня розпочався наступний етап ослаблення карантину.

Бразилія може стати новим епіцентром COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 1 червня. Постійно оновлюється
Бразилія може стати новим епіцентром COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 1 червня. Постійно оновлюється

Головне за 1 червня:

5:44 – Коронавірусом в Бразилії захворіло понад півмільйона людей. Станом на ранок 1 червня там зафіксовано 514 992 заражених. За останню добу захворіло 16 409 осіб.

1:24 – Вірус SARS-COV-2 вражає не тільки тканини легенів, але і ендотелій, який вистилає кровоносні судини, з'ясували патологоанатоми з Нью-Йорка.

00:13 – Названо ім'я загиблого від коронавірусу лікаря на Львівщині – Роман Кріль. Він віддав медицині 40 років, у лікаря залишилися дружина і діти.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

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