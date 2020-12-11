Брат Байдена виявився фігурантом розслідування ФБР
Агенти Федерального бюро безпеки почали розслідування про зв'язки Джеймса Байдена, брата обраного президента США Джозефа Байдена, з лікарняною компанією Americore Health.
Як пише Politico, посилаючись на обізнане джерело, заходи проводяться в Західному окрузі Пенсільванії. Так, ще в січні 2020 року співробітники американської спецслужби здійснили рейд в лікарню Аmericore в Елвуд-Сіті та вилучили там коробки. Це трапилося одразу після серйозного порушення роботи медустанови.
Відзначимо, що компанія Americore Health знаходиться в процесі банкрутства. Її звинуватили в безгосподарності, яка, втім, не пов'язана безпосередньо з Джеймсом Байденом. Отже, поки неясно, чи буде саме його діяльність в центрі уваги розслідування.
Разом з тим, журналістам стало відомо, що в 2018 році у брата новообраного президента США деякий час був офіс у штаб-квартирі Americore у Флориді. Але Джеймс Байден спростовував, що є керівником цієї компанії.
Зі свого боку, його колишні ділові партнери стверджували, що він посилався на ім'я і вплив свого старшого брата під час співпраці. Але представник штабу Байдена-старшого сказав, що політик ніколи не обговорював Americor зі своїм братом і не надавав підтримки цьому бізнесу.
Однак показово, що засновник Americore Грант Уайт у вересні 2017 року був присутній на зборі коштів для Фонду Бо Байдена, на якому також був майбутній президент США. Втім, в штабі політика запевнили, що його спілкування з Уайтом носило доволі поверховий характер.
При цьому ніяких доказів того, що Джо Байден також є фігурантом розслідування у справі Americore поки немає. Але якщо інформацію розголосять і з'ясуються якісь деталі про родичів обраного американського лідера, це може ускладнити його президентство.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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