Брала участь Україна: Інтерпол вибрав членів Єврокомітету

У п'ятницю, 31 травня, в міжнародному поліцейському співтоваристві Інтерпол відбулися вибори членів Європейського комітету.

Голосування пройшло в рамках 47 щорічної Європейської регіональної конференції Інтерполу в польському Катовіце. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ Росії, чий представник виконав обов'язки голови заходу.

Представлені були кандидатури від Чорногорії, Великобританії та України. За підсумками двох турів голосування місця в представницькому органі, який визначає пріоритетні напрямки діяльності Інтерполу в Європі, отримали Великобританія і Чорногорія.

Прес-служба МВС РФ

Прес-служба МВС РФ

Прес-служба МВС РФ

Прес-служба МВС РФ

Прес-служба МВС РФ

Прес-служба МВС РФ

Відзначимо, українську делегацію на конференції очолив глава Нацполіціі Сергій Князєв. У рамках заходу він провів зустріч із головнокомандувачем поліції Польщі Ярославом Шимчиком. Правоохоронці обговорили подальшу співпрацю щодо протидії злочинності.

Прес-служба Національної поліції України

Прес-служба Національної поліції України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник Південної Кореї Кім Чен Янг став новим президентом Інтерполу, перемігши на виборах представника з Росії.

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