ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Брала участь Україна: Інтерпол вибрав членів Єврокомітету

583Читати матеріал російською

У п'ятницю, 31 травня, в міжнародному поліцейському співтоваристві Інтерпол відбулися вибори членів Європейського комітету.

Голосування пройшло в рамках 47 щорічної Європейської регіональної конференції Інтерполу в польському Катовіце. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ Росії, чий представник виконав обов'язки голови заходу.

Представлені були кандидатури від Чорногорії, Великобританії та України. За підсумками двох турів голосування місця в представницькому органі, який визначає пріоритетні напрямки діяльності Інтерполу в Європі, отримали Великобританія і Чорногорія.

Новини
Росіянин програв бій за Інтерпол: Аваков розкрив роль України
Брала участь Україна: Інтерпол вибрав членів Єврокомітету

Прес-служба МВС РФ

Брала участь Україна: Інтерпол вибрав членів Єврокомітету

Прес-служба МВС РФ

Брала участь Україна: Інтерпол вибрав членів Єврокомітету

Прес-служба МВС РФ

Брала участь Україна: Інтерпол вибрав членів Єврокомітету

Прес-служба МВС РФ

Брала участь Україна: Інтерпол вибрав членів Єврокомітету

Прес-служба МВС РФ

Брала участь Україна: Інтерпол вибрав членів Єврокомітету

Прес-служба МВС РФ

Відзначимо, українську делегацію на конференції очолив глава Нацполіціі Сергій Князєв. У рамках заходу він провів зустріч із головнокомандувачем поліції Польщі Ярославом Шимчиком. Правоохоронці обговорили подальшу співпрацю щодо протидії злочинності.

Брала участь Україна: Інтерпол вибрав членів Єврокомітету

Прес-служба Національної поліції України

Брала участь Україна: Інтерпол вибрав членів Єврокомітету

Прес-служба Національної поліції України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник Південної Кореї Кім Чен Янг став новим президентом Інтерполу, перемігши на виборах представника з Росії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Сергій Князєв
Місце
Польща
Теги
ІнтерполНаціональна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки