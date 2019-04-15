"Боже, спаси Нотр-Дам": світ шокований пожежею в Соборі Паризької Богоматері

Світ шокувала пожежа у французькому Соборі Паризької Богоматері, яка спалахнула 15 квітня і зруйнувала значну частину унікальної пам'ятки.

Для багатьох НП стала ударом. Своєю реакцією вони поділилися в соціальних мережах.

Одним з перших на жахливу новину відреагував президент США Дональд Трамп. "Так страшно дивитися, як горить Нотр-дам-де-Парі в Парижі. Необхідно діяти швидко", – написав він у Twitter.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 квітня 2019 р

Світ шокований пожежею в Соборі Паризької Богоматері Telegram Картковий будиночок: Європа

Як зазначив лідер Франції Еммануель Макрон, разом зі знаменитою будівлею, горить частина французів.

"Думки про всіх католиків і французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як горить частина нас", – написав він.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 квітня 2019 р

Висловив своє співчуття Макрону в зв'язку з жахливою НП і президент України Петро Порошенко.

"Зараз палає Нотр-Дам-де-Парі – Собор Паризької Богоматері. І я молю Бога, щоб ніхто не загинув. І хотів би висловити слова своєї підтримки президенту Франції Еммануелю Макрона і французькому народові", – сказав він в ефірі програми "Свобода слова "на телеканалі ICTV.

Палає Нотр Дам де Парі и я молю Бога, щоб ніхто НЕ загінув.Ця будівля важліва и для українців, там відбуваліся служби по Голодомору.Я брав участь у інтронізації Бориса Гудзяка, Який ставав Владик греко-католіків.Вісловлюю слова ПІДТРИМКИ президенту @EmmanuelMacron и народу Франции - Петро Порошенко (@poroshenko) 15 квітня 2019 р

До світових лідерів приєдналися користувачі по всьому світу. У їх числі і українці: кандидат у президенти Володимир Зеленський, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко та багато інших.

Охуеть. Я очам не вірю. pic.twitter.com/naz74EB503 - Рустем Адагамов (@adagamov) 15 квітня 2019 р

Після того, що витворяли з містом банди "жовтих жилетів", повинна була відбутися якась катастрофа. І вона відбулася. pic.twitter.com/9krsAeS3hF - Рустем Адагамов (@adagamov) 15 квітня 2019 р

Apokaliptyczny widok

Płakać się chce pic.twitter.com/7V9qFHXInG - Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) 15 квітня 2019 р

Боже, Допоможи французам Зберегти Norte Dame! Одна Із найсакральнішіх пам'яток європейської культури та історії під загрозою вогню. Серце кожного європейця - НЕ лишь католика и не лишь християнина - Стислий від болю. Віримо, Бог Збереже Norte Dame pic.twitter.com/wsRDTZOpzq - В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 15 квітня 2019 р

Втрачений Нотр-Дам - це, звичайно, катастрофа. Не можу собі уявити, в якому шоці зараз французи.

Співчуваю парижанам, французам, так всім.

Мені пощастило, я бачив. А ось інші ... - Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) 15 квітня 2019 р

Багато французів зі сльозами на очах зібралися в околицях Собору. Вони стали на коліна і прочитали молитву про порятунок Нотр-Даму.

Telegram Раніше всіх

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео обвалення шпиля і даху Нотр-Дам-де-Парі.

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