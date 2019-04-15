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"Боже, спаси Нотр-Дам": світ шокований пожежею в Соборі Паризької Богоматері

1.7тЧитати матеріал російською

Світ шокувала пожежа у французькому Соборі Паризької Богоматері, яка спалахнула 15 квітня і зруйнувала значну частину унікальної пам'ятки.

Для багатьох НП стала ударом. Своєю реакцією вони поділилися в соціальних мережах.

Одним з перших на жахливу новину відреагував президент США Дональд Трамп. "Так страшно дивитися, як горить Нотр-дам-де-Парі в Парижі. Необхідно діяти швидко", – написав він у Twitter.

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Світ шокований пожежею в Соборі Паризької Богоматері

Світ шокований пожежею в Соборі Паризької Богоматері

Telegram Картковий будиночок: Європа

Як зазначив лідер Франції Еммануель Макрон, разом зі знаменитою будівлею, горить частина французів.

"Думки про всіх католиків і французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як горить частина нас", – написав він.

Висловив своє співчуття Макрону в зв'язку з жахливою НП і президент України Петро Порошенко.

"Зараз палає Нотр-Дам-де-Парі – Собор Паризької Богоматері. І я молю Бога, щоб ніхто не загинув. І хотів би висловити слова своєї підтримки президенту Франції Еммануелю Макрона і французькому народові", – сказав він в ефірі програми "Свобода слова "на телеканалі ICTV.

До світових лідерів приєдналися користувачі по всьому світу. У їх числі і українці: кандидат у президенти Володимир Зеленський, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко та багато інших.

Нотр-Дам - це цілий всесвіт. Цілий пласт Світової культури, Створений багатьма поколіннямі. Просто безмежно шкода, что ми его втрачаємо. Мої Співчуття президенту Макрона, всім французам, всім людям, Які цінують Світову культурну спадщину. Шок і біль для всіх нас. La cathédrale de Notre-Dame de Paris est un véritable monde emblématique! Un joyau unique de la couche culturelle mondiale bâtis par plusieurs générations . C'est avec beaucoup de tristesse au coeur que nous la voyons envahie par les flammes . Mon soutien au President de la République, monsieur Emanuel Macron, à tous les français et a tous qui respectent le patrimoine mondial . Nous sommes choques de ce fait, douleur pour nous tous.

Публікація від Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Багато французів зі сльозами на очах зібралися в околицях Собору. Вони стали на коліна і прочитали молитву про порятунок Нотр-Даму.

"Боже, спаси Нотр-Дам": світ шокований пожежею в Соборі Паризької Богоматері
"Боже, спаси Нотр-Дам": світ шокований пожежею в Соборі Паризької Богоматері

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео обвалення шпиля і даху Нотр-Дам-де-Парі.

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ФранціяПариж
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