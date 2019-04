"Боже, спаси Нотр-Дам": світ шокований пожежею в Соборі Паризької Богоматері

Світ шокувала пожежа у французькому Соборі Паризької Богоматері, яка спалахнула 15 квітня і зруйнувала значну частину унікальної пам'ятки.

Для багатьох НП стала ударом. Своєю реакцією вони поділилися в соціальних мережах.

Одним з перших на жахливу новину відреагував президент США Дональд Трамп. "Так страшно дивитися, як горить Нотр-дам-де-Парі в Парижі. Необхідно діяти швидко", – написав він у Twitter.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!