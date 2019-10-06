"Боже мій, мені не сказали!" З'ясувалося, як Трамп публічно підігравав Путіну

Президент США Дональд Трамп під час першої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним хвилювався і говорив підлещувальним тоном.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на джерела. За їх словами, розмова відбулася через кілька днів після інавгурації Трампа.

За даними джерел, Трамп не міг конкретно відповідати на питання Путіна, коли мова заходила про політичні питання, за якими у нього не було чіткої позиції. Путін же в цей час дотримувався певних тез.

Як повідомлює видання, Трамп також називав Путіна великим політиком і кілька разів вибачився за те, що не знайшов часу подзвонити йому раніше.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Трамп заявив, що погодився на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки після прохання міністра енергетики Ріка Перрі.

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