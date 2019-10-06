Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 17:53
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Боже мій, мені не сказали!" З'ясувалося, як Трамп публічно підігравав Путіну

7.9т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп під час першої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним хвилювався і говорив підлещувальним тоном.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на джерела. За їх словами, розмова відбулася через кілька днів після інавгурації Трампа.

"Боже мій, мені не сказали!" З'ясувалося, як Трамп публічно підігравав Путіну

Новини
Допоможе Трампу? Путін публічно пообіцяв втрутитися у вибори в США

За даними джерел, Трамп не міг конкретно відповідати на питання Путіна, коли мова заходила про політичні питання, за якими у нього не було чіткої позиції. Путін же в цей час дотримувався певних тез.

Як повідомлює видання, Трамп також називав Путіна великим політиком і кілька разів вибачився за те, що не знайшов часу подзвонити йому раніше.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Трамп заявив, що погодився на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки після прохання міністра енергетики Ріка Перрі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
8
Коментарі
60
26
Смішно
5
Цікаво
10
Сумно
23
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Грустно даже представить как будет вести себя Зе на встрече с Путиным
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Путин попросил российские СМИ не выставлять Украину в чёрном свете. -Такое заявление Вовы можно объяснить только одним - осложнением после уколов ботокса.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп является агентом путина! куда смотрит фбр цру пентагон и конгресс сша?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Кожедуб ruslan, тебя сегодня осматривал психиатр?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки

ads pixel