"Боже мій, мені не сказали!" З'ясувалося, як Трамп публічно підігравав Путіну

Президент США Дональд Трамп під час першої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним хвилювався і говорив підлещувальним тоном.
Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на джерела. За їх словами, розмова відбулася через кілька днів після інавгурації Трампа.
За даними джерел, Трамп не міг конкретно відповідати на питання Путіна, коли мова заходила про політичні питання, за якими у нього не було чіткої позиції. Путін же в цей час дотримувався певних тез.
Як повідомлює видання, Трамп також називав Путіна великим політиком і кілька разів вибачився за те, що не знайшов часу подзвонити йому раніше.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Трамп заявив, що погодився на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки після прохання міністра енергетики Ріка Перрі.
Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, який пройшов між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.
В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Також Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують в Палаті представників.
При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!