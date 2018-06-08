"Боярський батюшка": Путіна спіймали на "безпардонній брехні"

Президент Росії Володимир Путін зробив головною рисою свого політичного стилю "безпардонну брехню".

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у своєму матеріалі на "Грані.ру". За його словами, глава РФ іншим брехати не велить, але "самому доводиться".

"Найбільше задоволення, яке може дозволити собі головний брехун країни, яка постійно бреше, - це виглядати таким собі побожним правдолюбцем, бажаючим передати дітям і онукам і побожність, і правдолюбство", - підкреслив він.

У цьому контексті він вказав як приклад постійне вигороджування підлеглих.

"Всякий раз, коли критикують чиновників, він напружується і починає запевняти підданих в їх непогрішності і ефективності. Раболіпне населення традиційно ненавидить злодійкуватих бояр і обожнює справедливого і суворого царя", - пояснив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як за чотири роки змінилися висловлювання президента Росії Володимира Путіна про присутність російських військових на анексованому півострові Крим.