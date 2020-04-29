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29 квітня • оновлено в 19:23
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Боялися зараження: влада Китаю "забарикадувалася" в резиденції імператора в розпал пандемії

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Влада Китаю втекла в закриту літню резиденцію імператорів на околиці Пекіна, тоді як смертельний вірус охопив усю країну.

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Ймовірно, вона боялася зараження, передає DailyMail, посилаючись на повідомлення гонконгської газети Ming Pao.

Там пишуть, що деякі з високопоставлених чиновників Китаю переїхали до Пагорба Нефритової Весни, в резиденцію, що ретельно охороняється, в розпал вірусного спалаху.

Пагорб Нефритової Весни, розташований на північному заході Пекіна, являє собою комплекс вілл для Центральної військової комісії, недоступний для широкого загалу. За деякими даними, кілька партійних лідерів, зокрема президент Сі Цзіньпін володіють там будинками.

Влада Китаю на звинувачення не реагує.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, китайський лікар з Уханя Чжан Цзісянь ще в грудні повідомив про невідомий вірус, який поширюється серед людей.

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Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Теги
хвороба карантин
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