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ПолітикаЕкономіка

"Ботокс розсмоктався": блогер помітив дивину в зовнішності Путіна

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Український політолог і блогер Олексій Голобуцький помітив дивину у зовнішності президента Росії Володимира Путіна.

Так, у своєму Telegram-каналі він показав, як змінилося обличчя глави РФ всього за тиждень.

"Зверху сьогоднішнє (16 березня - Ред.) звернення Путіна з закликом прийти на вибори, а внизу - привітання з 8 березня. Тиждень минув, а як він змінився. Ботокс за тиждень розсмоктався, та й грим інший наклали. Багатоликий карлик ..." - прокоментував Голобуцький.

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Як повідомляв "Обозреватель", раніше психоаналітик Олена Рихальська вказала, що на обличчі Путіна видно явні сліди втручання пластичного хірурга.

Особи
Володимир ПутінОлексій Голобуцький
Місце
Росія
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