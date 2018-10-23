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Боширова-Чепігу ''помітили'' поруч зі шпигункою Бутіною: з'явилося фото

6.5тЧитати матеріал російською

Людину, схожу на полковника ГРУ Анатолія Чепігу (Руслана Боширова), підозрюваного в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля, помітили на фото поруч із заарештованою в США за підозрою в шпигунстві росіянкою Марією Бутіною.

Знімок, датований 2013 роком, опублікувала у мережі користувач Twitter під ніком Venture Capital. На ньому росіянка присутня на конференції за участю нинішнього радника президента США Джона Болтона.

Проте розслідувачі групи Bellingcat спростували припущення блогера, заявивши, що це "безумовно не Чепіга".

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Боширова-Чепігу ''помітили'' поруч зі шпигункою Бутіною: з'явилося фото
Боширова-Чепігу ''помітили'' поруч зі шпигункою Бутіною: з'явилося фото
Боширова-Чепігу ''помітили'' поруч зі шпигункою Бутіною: з'явилося фото

Нагадаємо, 29-річній Бутіній пред'явлено звинувачення у виконанні ролі агента Кремля у Сполучених Штатах. Департамент юстиції стверджує, що вона регулярно контактувала з російськими спецслужбами. Її звинувачують у змові діяти від імені російського уряду і не реєструватися як іноземний агент. Бутіна не визнає себе винною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше The Insider і Bellingcat у спільному розслідуванні повідомили, що підозрюваний в отруєнні Скрипаля Руслан Боширов насправді є полковником ГРУ Анатолієм Чепігою, якому в 2014 році було присвоєно звання "Герой Росії" за "виконання миротворчої місії".

Російські журналісти провели власне розслідування у селі Березівка, де місцеві жителі впізнали на фотографіях Боширова свого односельця Чепігу.

Російський журналіст Сергій Канів розповів, що має докази участі Чепіги в операції із перевезення Януковича з України. Пізніше товариші по службі полковника ГРУ розповіли, що він отримав звання "Герой Росії" за спецоперацію із анексії Криму в 2014 році.

Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Отруєння Скрипаля
Місце
США
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Повесят карлика мокшанского на Спасским минарете бурят-монгольского ордынского кремля
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Русский Солдат
Русский Солдат
Конечно это не Чепига, это Боширов. Идиоты хохложопые.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Это уже даже не смешно
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