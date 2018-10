Боширова-Чепігу ''помітили'' поруч зі шпигункою Бутіною: з'явилося фото

Людину, схожу на полковника ГРУ Анатолія Чепігу (Руслана Боширова), підозрюваного в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля, помітили на фото поруч із заарештованою в США за підозрою в шпигунстві росіянкою Марією Бутіною.

Знімок, датований 2013 роком, опублікувала у мережі користувач Twitter під ніком Venture Capital. На ньому росіянка присутня на конференції за участю нинішнього радника президента США Джона Болтона.

Проте розслідувачі групи Bellingcat спростували припущення блогера, заявивши, що це "безумовно не Чепіга".

🤔 Here's a pic of the man next to Maria Butina and four confirmed pics - per @bellingcat - of Anatoliy Vladimirovich Chepiga. He's one of the two men that are suspects in Skripal poisoning. He's a GRU agent and I assume he disguises himself ... pic.twitter.com/L6HVAcZAvl