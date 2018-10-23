Боширова-Чепігу ''помітили'' поруч зі шпигункою Бутіною: з'явилося фото

Людину, схожу на полковника ГРУ Анатолія Чепігу (Руслана Боширова), підозрюваного в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля, помітили на фото поруч із заарештованою в США за підозрою в шпигунстві росіянкою Марією Бутіною.

Знімок, датований 2013 роком, опублікувала у мережі користувач Twitter під ніком Venture Capital. На ньому росіянка присутня на конференції за участю нинішнього радника президента США Джона Болтона.

Проте розслідувачі групи Bellingcat спростували припущення блогера, заявивши, що це "безумовно не Чепіга".

🤔 Here's a pic of the man next to Maria Butina and four confirmed pics - per @bellingcat - of Anatoliy Vladimirovich Chepiga. He's one of the two men that are suspects in Skripal poisoning. He's a GRU agent and I assume he disguises himself ... pic.twitter.com/L6HVAcZAvl — Venture Capital (@ kelly2277) 23 жовтня 2018 р.

This man next to Butina, it should go without saying, is definitely not Anatoliy Chepiga. https://t.co/Gp2YphPvYO — Bellingcat (@bellingcat) 23 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, 29-річній Бутіній пред'явлено звинувачення у виконанні ролі агента Кремля у Сполучених Штатах. Департамент юстиції стверджує, що вона регулярно контактувала з російськими спецслужбами. Її звинувачують у змові діяти від імені російського уряду і не реєструватися як іноземний агент. Бутіна не визнає себе винною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше The Insider і Bellingcat у спільному розслідуванні повідомили, що підозрюваний в отруєнні Скрипаля Руслан Боширов насправді є полковником ГРУ Анатолієм Чепігою, якому в 2014 році було присвоєно звання "Герой Росії" за "виконання миротворчої місії".

Російські журналісти провели власне розслідування у селі Березівка, де місцеві жителі впізнали на фотографіях Боширова свого односельця Чепігу.

Російський журналіст Сергій Канів розповів, що має докази участі Чепіги в операції із перевезення Януковича з України. Пізніше товариші по службі полковника ГРУ розповіли, що він отримав звання "Герой Росії" за спецоперацію із анексії Криму в 2014 році.