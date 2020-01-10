Борт заповнився димом: у Канаді екстрено сів пасажирський літак

В аеропорту міста Галіфакс (Канада) здійснив екстрену посадку пасажирський літак компанії El Al, який летів на Шаббат в Ізраїль. Причиною аварійної посадки стало сильне задимлення на борту.

Рейс прямував з аеропорту Нью-Джерсі до Тель-Авіва, повідомляє The Jerusalem Post. Незабаром після вильоту літак заповнився димом, що змусило екіпаж попросити про екстрену посадку у Канаді (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відповідно до стандартної процедури в таких випадках, літак відпрацював певну частину палива, щоб зменшити свою вагу перед посадкою.

Літак екстрено сів у Канаді Halifax Airport webcam

В результаті борт успішно приземлився. Політ виконувався рейсом 777-258 (ER), на борту перебувало 279 пасажирів.

Цей рейс є популярним маршрутом серед ізраїльтян і американців, що прямують до Ізраїлю на Шаббат. Він вилітає із США пізно ввечері по четвергах.

Seen it heading to YHZ from my doorstep. pic.twitter.com/SaKTSB8cLP - Karly B (@karliaa_b) January 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту Тель-Авіва у літака Boeing 737 авіакомпанії Rwanda Air у лайнера загорівся двигун під час розгону перед злетом. Інцидент трапився в ніч на 8 січня. На борту лайнера було понад 100 осіб, всі громадяни Ізраїлю. Пасажирів екстрено висадили з літака і повернули в термінал.

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