Борт заповнився димом: у Канаді екстрено сів пасажирський літак

В аеропорту міста Галіфакс (Канада) здійснив екстрену посадку пасажирський літак компанії El Al, який летів на Шаббат в Ізраїль. Причиною аварійної посадки стало сильне задимлення на борту.

Рейс прямував з аеропорту Нью-Джерсі до Тель-Авіва, повідомляє The Jerusalem Post. Незабаром після вильоту літак заповнився димом, що змусило екіпаж попросити про екстрену посадку у Канаді (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відповідно до стандартної процедури в таких випадках, літак відпрацював певну частину палива, щоб зменшити свою вагу перед посадкою.

В результаті борт успішно приземлився. Політ виконувався рейсом 777-258 (ER), на борту перебувало 279 пасажирів.

Цей рейс є популярним маршрутом серед ізраїльтян і американців, що прямують до Ізраїлю на Шаббат. Він вилітає із США пізно ввечері по четвергах.

