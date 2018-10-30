''Боротися за російську Україну'': історик РФ закликав Москву до масштабної окупації

Російський історик-пропагандист, заступник директора Інституту країн СНД Ігор Шишкін виступив із нахабною заявою про те, що його країна повинна боротися за збереження "російської України".

На його думку, це необхідно, оскільки українці нібито є не окремим самобутнім народом, а лише частиною російської нації. Свою проімперську промову він озвучив на круглому столі в Москві, повідомляє підконтрольний Кремлю пропагандистський ресурс (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коім того, Шишкін дозволив собі назвати Україну не суверенною державою, а "самостійним" проектом із антиросійським характером. Продовжуючи розвивати свою маразматичну думку, історик країни-агресора перемкнувся на тему української мови, нахабно підкресливши, що вона нібито може існувати тільки як частина великої російської культури.

"Потрібно визначитися, за що ми боремося, і не протиставляти український народ російському, українську мову російській мові, адже це — різновид російської мови. Це думка одного із найзнаменитіших російських мовознавців, академіка Потебні. До речі, його ім'я носить Інститут мовознавства Національної академії наук України. його там вважають найвидатнішим мовознавцем і лінгвістом України. Так ось, він говорив, що це аксіома: українська мова — частина російської мови, український народ — частина російської нації. Відповідно, потрібно розуміти, що ми повинні боротися саме за російську Україну, за російську мову в Україні, як рідну мову — яка не заперечує українську мову, а враховує її", — висловився Шишкін.

Що стосується посилення настроїв українського суспільства, спрямованих на остаточний відхід від радянського минулого і нав'язаних Росією культурних зв'язків, то пропагандист назвав їх насильницькою українізацією внаслідок "незалежності".

"Український проект — не просто сепаратистський, не просто проект із відділення якогось шматка території. Це проект із розколу російської нації. Він задуманий не як проект на ослаблення Росії в першу чергу, а російської нації — як стрижня Росії. Тому Україна завжди, коли стає незалежною, розвивається як антиросійський проект, винищує у собі все російське", — не припиняв свої відірвані від реальності міркування він.

"Усе робиться для того, щоб перетворити одну з гілок російської нації — українців — в антиросійських манкуртів. Тому там винищувалося і буде винищуватися усе російське, що є. Якщо так буде розвиватися далі, мову заборонять повністю, церкву розділять. Тому потрібно розуміти, що боротися необхідно за російську Україну", — страхітливо підсумував Шишкін.

На агресивні випади рупора Кремля відреагував український політтехнолог Олексій Голобуцький, який викрив Шишкіна у сповідуванні традиційної тоталітарної ідеології, що ставить за мету знищення незалежної України.

"Ну так: територію захопити, українців разом із "мовою" та культурою — у концтабори за звичною царсько-сталінською практикою. А у свята випускати на сцену — нехай танцюють гопак і співають "мелодійні малоросійські пісні". Загалом нічого нового, все та ж звична імперська брехня "адіннарод" і "адінязик", — і це з приналежністю до двох різних рас, а не те що націй! Ну і мова — те ще койне, вкрай далеке від української зокрема і слов'янського загалом мовлення", — обурено підкреслив він.

Голобуцький також додав, що ніколи й нікому не варто забувати: ніякий "мир" і "добросусідство" із канібальською імперією, якою він вважає Росію, неможливі за визначенням. Експерт зазначив, що головним девізом країни-агресора є наступна фраза: "Зжерти українців, щоб і сліду не залишилося".

"А ось академік Потебня, на якого у своїх словесних випорожненнях посилається Шишкін, — це окреме питання, із яким дійсно варто розібратися: імені кого саме у нас Інститут мовознавства. А то якось непристойно вийде, якщо українських лінгвістів справді виховують на прикладі зразкового хохла", — яскраво завершив свій критичний пост Голобуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови нелегітимної Державної думи Росії Ірина Ярова виступила із неадекватною промовою на кремлівському телебаченні, у якій заявила, що українці і росіяни навічно залишаться братніми народами, а Україна, де вона народилася, нібито є тимчасово інфікованою, хворою країною.