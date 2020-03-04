Професор Нейл Фергюсон з Імперського коледжу Лондона заявив, що стримати масштабне поширення коронавірусу COVID-2019 не вдалося.

За його словами, світ дуже старався зупинити вірус, але зазнав невдачі, передає Daily Mail.

Нейл Фергюсон dailymail.co.u

Фергюсон зазначив, що вже понад 80 країн світу підтвердили випадки захворювання COVID-19. Він не поширився лише в кількох європейських країнах.

Детальна карта по країнам, які охопив смертельний вірус dailymail.co.uk

"Ми зараз рухаємося до того, щоб спробувати уповільнити поширення, щоб дозволити системам охорони здоров'я впоратися і спробувати пом'якшити вплив епідемії", – зауважив професор.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 4 березня, були офіційно підтверджені два випадки зараження коронавірусом в Угорщині. Раніше COVID-19 поширився на Польщу.

Всього в світі офіційно підтверджено понад 95 тисяч випадків зараження коронавірусом, спалах якого почався з китайського міста Ухань.

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