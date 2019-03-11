Боротьба за Курили: Японія раптово пішла на поступки Росії

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе може погодитися на те, щоб Росія віддала тільки два острови Курил з чотирьох, що становить лише 7% спірної території.

Однак, як йдеться в статті The Japan Times, навіть якщо договір країни підпишуть, у Абе можуть бути проблеми з його ратифікацією, так як тільки 11% японців підтримують таке вирішення питання.

Російські та японські дипломати можуть вже в червні 2019 року підписати мирний договір з Курильських островів, коли президент РФ Володимир Путін приїде до Японії на саміт "Великої двадцятки".

"Японія довгий час наполягала на поверненні їй чотирьох островів Курильської гряди, але з деяких пір мова йде лише про два найменших - Шикотан і Хабомаї ... У цьому полягає велика поступка Японії, тим більше що Росія говорила, що при укладенні мирного договору ніякої автоматичної передачі островів не буде, а будуть лише обговорені умови їх переходу", - наголошується в статті.

Курильські острови Вікіпедія

Японія, швидше за все, бачить цей процес так: межа буде змінена відразу, але Росія зможе якийсь певний час управляти територією по-старому. В такому випадку перехід буде м'яким і не стане для місцевих жителів дуже різким.

Втім, крім територіального питання, в угоді будуть порушені й інші проблеми. Наприклад, автор статті передбачає формулювання про дружбу і взаємний ненапад. В такому випадку Москва перестане боятися, що Японія як союзник США допомагатиме їм у будь-яких агресивних діях проти Росії. За деякими даними, Японія навіть обіцяла, що не стане розміщувати на території переданих їй островів американські бази.

Абе, якщо і захоче укласти такий договір, зіткнеться з невдоволенням усередині країни, вважає автор статті. Він не пояснив народу, чому змінив позицію з чотирьох островів на два, посилаючись на таємницю переговорів.

Тому, судячи з опитувань, лише 11% японців підтримують цей варіант з двома островами. Так що навіть немає гарантій, що подібний договір буде ратифікований, і шансів на це стає все менше по мірі того, як наближається кінець прем'єрського терміну Абе в 2021 році.

Як писав OBOZREVATEL :

В лютому японські ЗМІ почали поширювати інформацію, що Курильські острови, за які країна бореться проти Росії, є ідеальним місцем для розміщення американських ракет.

Москва і Токіо 14 січня провели переговори по врегулюванню конфлікту щодо мирного договору з Курильських островів, на яких МЗС РФ висунув ультиматум: Японія повинна визнати підсумки Другої світової війни в повному обсязі, включаючи суверенітет РФ над південними Курильськими островами.

Японія анонсувала ''нову еру'' відносин з Росією. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що збирається нарешті дозволити територіальні суперечки з РФ і укласти мирний договір.

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