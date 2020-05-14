Боротьба з COVID-19 триватиме п'ять років: заява ВООЗ
Перш ніж людство зможе взяти пандемію коронавірусу COVID-19 під цілковитий контроль, може минути не менше чотирьох-п'яти років.
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Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Соума Свамінатан, повідомляє Daily Mail.
"Я б сказала, що за чотири-п'ять років ми могли би спробувати контролювати це", – зазначила вона. Вчена також підкреслила, що все буде залежати від виживання вірусу, заходів щодо стримування його поширення та розроблення вакцини від небезпечної недуги.
Свамінатан підкреслила, що саме вакцинація поки виглядає як найкращий спосіб боротьби з пандемією. Однак зараз є багато питань щодо її ефективності та безпечності, а також виробництва і справедливого розподілу вакцини до різних країн світу.
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раніше у ВООЗ заявили, що поки жодні з ліків не можуть повністю зупинити COVID-19, а розроблення вакцини буде досить складним.
Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що коронавірус може залишитися з людством назавжди, ставши ендемічним, як і ВІЛ.
Тим часом директор Інституту фармакологічних досліджень ім. Маріо Негрі в Мілані доктор Джузеппе Ремуцці спрогнозував, що новий тип коронавірусу COVID-19 може втратити свою силу і зникнути ще до появи вакцини проти цієї хвороби.