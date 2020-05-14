Боротьба з COVID-19 триватиме п'ять років: заява ВООЗ

Вікторія Довгань Світ 08:16, 14.05.2020 Оновлено: 09:06, 14.05.2020

Перш ніж людство зможе взяти пандемію коронавірусу COVID-19 під цілковитий контроль, може минути не менше чотирьох-п'яти років.

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Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Соума Свамінатан, повідомляє Daily Mail.

"Я б сказала, що за чотири-п'ять років ми могли би спробувати контролювати це", – зазначила вона. Вчена також підкреслила, що все буде залежати від виживання вірусу, заходів щодо стримування його поширення та розроблення вакцини від небезпечної недуги.

Коронавірус у світі

Свамінатан підкреслила, що саме вакцинація поки виглядає як найкращий спосіб боротьби з пандемією. Однак зараз є багато питань щодо її ефективності та безпечності, а також виробництва і справедливого розподілу вакцини до різних країн світу.

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