Боротьба з COVID-19 триватиме п'ять років: заява ВООЗ

Перш ніж людство зможе взяти пандемію коронавірусу COVID-19 під цілковитий контроль, може минути не менше чотирьох-п'яти років.
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Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Соума Свамінатан, повідомляє Daily Mail.
"Я б сказала, що за чотири-п'ять років ми могли би спробувати контролювати це", – зазначила вона. Вчена також підкреслила, що все буде залежати від виживання вірусу, заходів щодо стримування його поширення та розроблення вакцини від небезпечної недуги.
Коронавірус у світі
Свамінатан підкреслила, що саме вакцинація поки виглядає як найкращий спосіб боротьби з пандемією. Однак зараз є багато питань щодо її ефективності та безпечності, а також виробництва і справедливого розподілу вакцини до різних країн світу.
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раніше у ВООЗ заявили, що поки жодні з ліків не можуть повністю зупинити COVID-19, а розроблення вакцини буде досить складним.
Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що коронавірус може залишитися з людством назавжди, ставши ендемічним, як і ВІЛ.
Тим часом директор Інституту фармакологічних досліджень ім. Маріо Негрі в Мілані доктор Джузеппе Ремуцці спрогнозував, що новий тип коронавірусу COVID-19 може втратити свою силу і зникнути ще до появи вакцини проти цієї хвороби.
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