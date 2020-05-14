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14 травня • оновлено в 16:48
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Боротьба з COVID-19 триватиме п'ять років: заява ВООЗ

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Перш ніж людство зможе взяти пандемію коронавірусу COVID-19 під цілковитий контроль, може минути не менше чотирьох-п'яти років.

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Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Соума Свамінатан, повідомляє Daily Mail.

"Я б сказала, що за чотири-п'ять років ми могли би спробувати контролювати це", – зазначила вона. Вчена також підкреслила, що все буде залежати від виживання вірусу, заходів щодо стримування його поширення та розроблення вакцини від небезпечної недуги.

Коронавірус у світі

Коронавірус у світі

Свамінатан підкреслила, що саме вакцинація поки виглядає як найкращий спосіб боротьби з пандемією. Однак зараз є багато питань щодо її ефективності та безпечності, а також виробництва і справедливого розподілу вакцини до різних країн світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
общество может "очиститься" искренне покаявшись Всевышнему, и жить по Заповедям Творца, которые Он дал Моисею, слово о которых нёс Иисус среди людей бытием - примером того, как нужно соблюдать волю Бога-Отца. имеющий ум да поймёт.
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