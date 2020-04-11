Ігнорували, поки не заразилися тисячі: як у Німеччині виживають під час карантину

Північний Рейн-Вестфалія – один із найбільш постраждалих від коронавірусу регіонів Німеччини. Там близько 20 тисяч заражених і більше 2-х сотень загиблих.

Спочатку на заході країни німці дуже поблажливо поставилися до карантину. Після перших кількох тисяч заражених, а також оголошених штрафів у 25 тисяч євро – ситуація змінилася. Жителі кинулися виконувати рекомендації влади.

Як найзараженішій землі у Німеччині вдалося вчасно врятувати ситуацію та що робить місцевий бізнес для допомоги своїм співробітникам – у матеріалі OBOZREVATEL.

Переломний момент

Українка Олена, яка живе в маленькому, але дуже відомому місті Бонні розповідає, що влада спочатку не панікувала. Перший випадок коронавірусу був знайдений в одній зі шкіл ще 25 лютого, її тут же закрили. Коли ж до середини березня кількість почала зростати, то в 320-тисячному місті влада всерйоз взялася за обмеження.

"В один момент закрили всі навчальні заклади, будинки для людей похилого віку, спортклуби, бібліотеки, магазини госптоварів і меблів, ТРЦ. Залишилися працювати супермаркети, магазини домашньої хімії та лікарні з аптеками. Більшість відправили на віддалену роботу", – наголосила Олена.

У перші дні карантину німці не відразу зрозуміли, що це не чергові канікули. За словами Олени, люди проводили вечори в парках, влаштовували пікніки у вихідні. Переломний момент настав тоді, коли з 19 березня на рівні центральної влади в хід пішли серйозні обмеження.

"В один момент у нас закрили кордони. На вулиці заборонили збиратися в групи більше двох осіб, не рахуючи сім'ї. Закрили всі церкви, храми й мечеті. Ввели правило, згідно з яким їсти куплену їжу можна не ближче, ніж за 200 метрів до магазину. У супермаркетах розкреслили мітки для дотримання дистанції, а всі товари закрили плівкою", – пояснила Олена.

Закриті магазини

Варто відзначити, наразі Німеччина один із лідерів за кількістю заражених, понад 110 тисяч осіб. Незважаючи на це, смертність від вірусу мінімільна, всього 2%. У сусідній Франції при аналогічній кількості заражених, смертність майже 10%.

Паралельно влада Рейну-Вестфалії ще з 24 березня ввела жорсткі штрафи за порушення карантину – до 25 тисяч євро. Навіть для німців суми значні. А для тих, хто вирішив зібратися в групу з більш ніж 10 осіб, усе може закінчитися кримінальною справою і в'язницею до 5 років. За організацію пікніка влада штрафує кожного учасника на 250 євро, а на 400 євро за вхід на територію закритого торгового центру.

Штрафувати в Рейні-Вестфалії готові і власників клубів, ресторанів, магазинів за роботу після введення офіційних заходів. Сума неприємна – 5 тисяч євро.

"Люди стали ретельно дотримуватися правил, хоча є і ті, хто порушує – в сонячний день набережна повна, оглядові майданчики в горах – теж. А недавно ще й закрили для відвідування алею сакур у Бонні – вулиця там вузька, тому дистанції ніхто не дотримувався, а вона досить популярна у місцевих і туристів. Втім у людей ніхто не забирав права вийти на прогулянку на самоті або удвох, проїхатися велосипедом, скористатися громадським транспортом без спецперепусток. Щодо церков, як пишуть місцеві ЗМІ, віряни звертаються до суду з проханням відновити роботу перед Великоднем, але суд не задовольнив ці клопотання, та й самі церкви їх не підтримали", – пояснила Олена.

Їжі в супермаркетах достатньо

Що з економікою і як тестують на COVID-19

Олена зазначає, ніхто з її знайомих через карантин не залишився без грошей. Нікого не звільнили. Абсолютна більшість працездатних і легально влаштованих німців отримали гарантії від своїх роботодавців. Ті, зі свого боку, від держави.

"Я не знаю всіх подробиць, але багатьох переводять працювати з дому. До того ж, у всіх є страховка. Роботодавці, у яких проблеми, можуть лише змістити графік своїх співробітників і дати їм можливість отримувати зарплату. У цьому плані всі захищені", – розповідає Олена.

Як пише DW, в країні реально діє програма зі скорочення робочого часу. Скоротити його – навіть до нуля – можна для всіх або частини співробітників. При цьому підприємець знижує оплату своєму працівникові настільки, наскільки зменшився його робочий час.

Якщо до нуля, тоді зарплата взагалі не виплачується. Фінансові втрати співробітника починає компенсувати держава з фондів обов'язкового в Німеччині страхування на випадок безробіття. Правда, компенсація не є повною.

Вона становить 60 відсотків від попереднього заробітку, а при наявності дитини – 67 відсотків. Деякі великі компанії доплачують відправленим на скорочений робочий день співробітникам до 80, а іноді і до 100 відсотків плати. До кінця квітня такою програмою, як думають в уряді, скористаються 2,35 млн осіб.

Країна також є лідером серед кількості зроблених тестів на коронавірус – близько 1 мільйона. В Україні і 10 тисяч немає. До всіх, кому потрібна медична допомога, лікарі приїдуть додому. Лікарні Німеччини поки справляються.

"Мій чоловік теж пройшов тест – ми якраз повернулися з України перед закриттям кордонів. Він пішов до сімейного лікаря, сказав, що був там і там, відчував себе не дуже добре, але температури немає (як виявилося, отруївся хлором, коли вдома від цвілі обробляв житло). Йому зробили тест, відправили на рентген. Потім подзвонили і сказали результати – все добре", – підсумувала Олена.