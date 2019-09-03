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3 вересня • оновлено в 20:53
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Бородатий чоловік і маленька дівчинка: мережу шокували кадри з весілля в Ірані. Відео

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У мережі з'явилося відео з весілля в Ірані, на якому маленьку дівчинку видали заміж за дорослого чоловіка.

Ролик оприлюднила в Twitter журналістка Масих Алінежад, яку побачене довело до сліз (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що інцидент трапився в провінції Кохґілує і Боєрахмед в Ірані. На опублікованих кадрах відображені сімейні урочистості, на яких зібралися гості.

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Мережу шокувало весілля з маленькою дівчинкою в Ірані

Мережу шокувало весілля з маленькою дівчинкою в Ірані

Скріншот з відео

Всі аплодували, співали і танцювали. Посеред кімнати на дивані сиділи наречений із нареченою – бородатий чоловік і маленька дівчинка. Відзначимо, в мережі повідомили, що їй немає необхідних для шлюбу 13 років.

У кадр потрапив момент, коли дівчинка витирає очі, наче у неї течуть сльози.

Незабаром стало відомо про те, що шлюб розірвали. У свідоцтві про народження дівчинки сказано, що їй лише 11 років. Її обранцеві, як виявилося, 22 роки. У суді родичі заявили, що шлюб був тимчасовим, щоб познайомити пару один з одним.

Користувачі бурхливо відреагували на відео, яке швидко розлетілося в соцмережі. "З ними явно щось не так. Це неправильно", "Це насильство над дитиною, моє серце розривається", "Огидно", – відзначили в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу обурило відео з хрещення дитини в Гатчині, на якому священик ледь не вбив немовля.

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Місце
Іран
Тег
весілля
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