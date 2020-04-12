Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вилікувався від коронавірусу.

Про це він повідомив у відеозверненні в неділю, 12 квітня, додавши, що його вже виписали з лікарні.

Джонсон подякував лікарям за те, що вони врятували йому життя, зазначивши, що під час його перебування в лікарні був період, коли "все могло піти іншим шляхом".

Прем'єр також подякував жителям Британії, які відповідально ставляться до карантину: залишаються вдома незважаючи на сонце і гарну погоду.

Борис Джонсон

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