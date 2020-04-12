Бориса Джонсона виписали з лікарні після перемоги над коронавірусом

Кирило Лютий Світ 18:16, 12.04.2020

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вилікувався від коронавірусу.

Про це він повідомив у відеозверненні в неділю, 12 квітня, додавши, що його вже виписали з лікарні.

Джонсон подякував лікарям за те, що вони врятували йому життя, зазначивши, що під час його перебування в лікарні був період, коли "все могло піти іншим шляхом".

Прем'єр також подякував жителям Британії, які відповідально ставляться до карантину: залишаються вдома незважаючи на сонце і гарну погоду.

Борис Джонсон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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