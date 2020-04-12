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12 квітня • оновлено в 21:09
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Бориса Джонсона виписали з лікарні після перемоги над коронавірусом

4.8т
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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вилікувався від коронавірусу.

Про це він повідомив у відеозверненні в неділю, 12 квітня, додавши, що його вже виписали з лікарні.

Джонсон подякував лікарям за те, що вони врятували йому життя, зазначивши, що під час його перебування в лікарні був період, коли "все могло піти іншим шляхом".

Прем'єр також подякував жителям Британії, які відповідально ставляться до карантину: залишаються вдома незважаючи на сонце і гарну погоду.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Долгих лет жизни, человеку, вытянувшему Британию из Евроболота.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Шапиро Жeнька, жестокая ты! тут почти вся Украины надела кружевные трусики, лишь опуститься в Евроболото!
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0
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Чёй то быстро вылечили Борю
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2
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
браво вб с новичком справились справимся и с короновирусом
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