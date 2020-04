Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вилікувався від коронавірусу.

Про це він повідомив у відеозверненні в неділю, 12 квітня, додавши, що його вже виписали з лікарні.

Джонсон подякував лікарям за те, що вони врятували йому життя, зазначивши, що під час його перебування в лікарні був період, коли "все могло піти іншим шляхом".

Прем'єр також подякував жителям Британії, які відповідально ставляться до карантину: залишаються вдома незважаючи на сонце і гарну погоду.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5