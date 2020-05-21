Борис Джонсон, який переміг коронавірус, влаштував овації лікарям. Відео

Карина Бондаренко Світ 23:14, 21.05.2020 Оновлено: 00:06, 22.05.2020

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який недавно перехворів на коронавірус, вийшов на вулицю й оваціями подякував лікарям, які борються з пандемією.

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Також пост із подяками Джонсон опублікував на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що пишається "фантастичною службою охорони здоров'я".

Борис Джонсон
Скріншот із відео

"Спасибі всім нашим чудовим піклувальникам за вашу роботу під час пандемії коронавірусу. Ви змушуєте всіх нас пишатися такою фантастичною службою охорони здоров'я", – написав прем'єр-міністр.

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