Борис Джонсон, який переміг коронавірус, влаштував овації лікарям. Відео
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який недавно перехворів на коронавірус, вийшов на вулицю й оваціями подякував лікарям, які борються з пандемією.
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Також пост із подяками Джонсон опублікував на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що пишається "фантастичною службою охорони здоров'я".
"Спасибі всім нашим чудовим піклувальникам за вашу роботу під час пандемії коронавірусу. Ви змушуєте всіх нас пишатися такою фантастичною службою охорони здоров'я", – написав прем'єр-міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 березня у Бориса Джонсона виявили коронавірус. За кілька днів до цього він був у тісному контакті з десятками політиків і керівників охорони здоров'я.
Також стало відомо, що вагітна наречена прем'єр-міністра Великобританії Керрі Саймондс також заразилася COVID-19.
5 квітня Джонсона госпіталізували, а невдовзі перевели у відділення інтенсивної терапії через погіршення здоров'я.