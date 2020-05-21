Головна Новини
21 травня • оновлено в 23:44
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Борис Джонсон, який переміг коронавірус, влаштував овації лікарям. Відео

1.7т
Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який недавно перехворів коронавірусом, вийшов на вулицю і оваціями подякував лікарям, які борються з пандемією.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Також пост з подяками Джонсон опублікував на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що пишається "фантастичною службою охорони здоров'я".

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Скріншот з відео

"Спасибі всім нашим чудовим піклувальникам за вашу роботу під час пандемії коронавірусу. Ви змушуєте всіх нас пишатися такою фантастичною службою охорони здоров'я", – написав прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 6227. Померли: 579.

  • У світі захворіли понад 5,1 млн осіб, загинули – 330 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр коронавірусу – за добу виявили майже 70 випадків.

  • В Іспанії від COVID-19 за добу померли 48 осіб, що є рекордно низьким показником за два місяці.

  • Шотландські вчені зробили вражаючі висновки про ефективність хендмейд-масок.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги