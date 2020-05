Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який недавно перехворів коронавірусом, вийшов на вулицю і оваціями подякував лікарям, які борються з пандемією.

Також пост з подяками Джонсон опублікував на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що пишається "фантастичною службою охорони здоров'я".

"Спасибі всім нашим чудовим піклувальникам за вашу роботу під час пандемії коронавірусу. Ви змушуєте всіх нас пишатися такою фантастичною службою охорони здоров'я", – написав прем'єр-міністр.

Thank you to all of our wonderful carers for your work during the coronavirus pandemic. You make us all proud to have such a fantastic NHS. pic.twitter.com/owZyGHUvtT