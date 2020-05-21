Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який недавно перехворів коронавірусом, вийшов на вулицю і оваціями подякував лікарям, які борються з пандемією.
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Також пост з подяками Джонсон опублікував на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що пишається "фантастичною службою охорони здоров'я".
Борис Джонсон
Скріншот з відео
"Спасибі всім нашим чудовим піклувальникам за вашу роботу під час пандемії коронавірусу. Ви змушуєте всіх нас пишатися такою фантастичною службою охорони здоров'я", – написав прем'єр-міністр.
Thank you to all of our wonderful carers for your work during the coronavirus pandemic. You make us all proud to have such a fantastic NHS. pic.twitter.com/owZyGHUvtT- Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) May 21, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL :
27 березня біля Бориса Джонсона виявили коронавірус. За кілька днів до цього він був в тісному контакті з десятками політиків і керівників охорони здоров'я.
Також стало відомо, що вагітна наречена прем'єр-міністра Великобританії Керрі Саймондс також заразилася COVID-19.
5 квітня Джонсона госпіталізували, а невдовзі перевели у відділення інтенсивної терапії через погіршення здоров'я.
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