24 роки різниці! Прем'єр Британії одружується втретє. Фото вагітної обраниці

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і його дівчина Керрі Саймондс оголосили про заручини і про те, що чекають дитину.
Таку заяву в суботу, 29 лютого, зробив офіційний представник пари, передає Reuters. Малюк повинен народитися на початку літа.
Борис Джонсон і Кері Саймондс
Daily Express
Підкреслимо, що 55-річний Джонсон і 31-річна Саймондс – перша в історії Британії неодружена пара, яка живе в резиденції прем'єрів на Даунінг-Стріт, 10.
Також Джонсон стане першим британським прем'єр-міністром, який одружиться.
Пост Керрі Саймондс в Instagram свідчить, що вони вирішили побратися в кінці минулого року
Sky News
За останні 173 роки між британським прем'єром і його дружиною або її чоловіком не було такої великої різниці (24 роки) у віці.
Борис Джонсон і Кері Саймондс
Sky News
Борис Джонсон і Кері Саймондс
Sky News
Борис Джонсон і Кері Саймондс
Sky News
Борис Джонсон був одружений двічі. З 1987 до 1993 року – на Алегрі Мостін-Оуен.
У 1993 році Джонсон одружився з Мариною Уілер, донькою журналіста і телеведучого Чарльза Уїлера. У вересні 2018 року пара оголосила, що вони давно не живуть одне з одним і перебувають у процесі розлучення.
Приблизно тоді ж з'явилися чутки про те, що політик зустрічається з Керрі Саймондс, яка працювала в його штабі на виборах мера Лондона в 2012 році.
Борис Джонсон і Кері Саймондс
Sky News
Борис Джонсон і Кері Саймондс
Sky News
У Джонсона і Уілер четверо дітей. За версіями ЗМІ, прем'єр також може бути батьком позашлюбної дитини від мистецтвознавиці Хелен Макінтайр. Сам він цю тему не коментував.
Facebook / Carrie Apples Symonds
Facebook / Carrie Apples Symonds
Як писав OBOZREVATEL, Великобританія в ніч на 1 лютого офіційно вийшла з Європейського Союзу. З цього приводу в п'ятницю, 31 січня, прем'єр-міністр Борис Джонсон організував вечірку для членів кабінету міністрів та інших високопоставлених чиновників у своїй резиденції на Даунінг-стріт
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!