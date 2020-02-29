24 роки різниці! Прем'єр Британії одружується втретє. Фото вагітної обраниці

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1 березня • оновлено в 00:04
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Борис Джонсон оголосив про заручини і вагітність нареченої

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Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і його дівчина Керрі Саймондс оголосили про заручини і про те, що чекають дитину.

Таку заяву в суботу, 29 лютого, зробив офіційний представник пари, передає Reuters. Малюк повинен народитися на початку літа.

Борис Джонсон і Кері Саймондс

Борис Джонсон і Кері Саймондс

Daily Express

Підкреслимо, що 55-річний Джонсон і 31-річна Саймондс – перша в історії Британії неодружена пара, яка живе в резиденції прем'єрів на Даунінг-Стріт, 10.

Також Джонсон стане першим британським прем'єр-міністром, який одружиться.

Пост Керрі Саймондс в Instagram свідчить, що вони вирішили побратися в кінці минулого року

Пост Керрі Саймондс в Instagram свідчить, що вони вирішили побратися в кінці минулого року

Sky News

За останні 173 роки між британським прем'єром і його дружиною або її чоловіком не було такої великої різниці (24 роки) у віці.

Борис Джонсон і Кері Саймондс

Борис Джонсон і Кері Саймондс

Sky News

Борис Джонсон і Кері Саймондс

Борис Джонсон і Кері Саймондс

Sky News

Борис Джонсон і Кері Саймондс

Борис Джонсон і Кері Саймондс

Sky News

Борис Джонсон був одружений двічі. З 1987 до 1993 року – на Алегрі Мостін-Оуен.

У 1993 році Джонсон одружився з Мариною Уілер, донькою журналіста і телеведучого Чарльза Уїлера. У вересні 2018 року пара оголосила, що вони давно не живуть одне з одним і перебувають у процесі розлучення.

Приблизно тоді ж з'явилися чутки про те, що політик зустрічається з Керрі Саймондс, яка працювала в його штабі на виборах мера Лондона в 2012 році.

Борис Джонсон і Кері Саймондс

Борис Джонсон і Кері Саймондс

Sky News

Борис Джонсон і Кері Саймондс

Борис Джонсон і Кері Саймондс

Sky News

У Джонсона і Уілер четверо дітей. За версіями ЗМІ, прем'єр також може бути батьком позашлюбної дитини від мистецтвознавиці Хелен Макінтайр. Сам він цю тему не коментував.

24 роки різниці! Прем'єр Британії одружується втретє. Фото вагітної обраниці

Facebook / Carrie Apples Symonds

24 роки різниці! Прем'єр Британії одружується втретє. Фото вагітної обраниці

Facebook / Carrie Apples Symonds

Як писав OBOZREVATEL, Великобританія в ніч на 1 лютого офіційно вийшла з Європейського Союзу. З цього приводу в п'ятницю, 31 січня, прем'єр-міністр Борис Джонсон організував вечірку для членів кабінету міністрів та інших високопоставлених чиновників у своїй резиденції на Даунінг-стріт

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Теги
фотографии політика вагітність
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