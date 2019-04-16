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Борис Акунін
Борис Акунін
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Несчастье не разъединило людей, а объединило

2.2тЧитати матеріал російською

На меня это ужасное происшествие в итоге, после первого шока, произвело какое-то обнадеживающее впечатление. Несчастье не разъединило людей, а объединило – стало быть, оно из разряда тех, что делают нас сильней.

Во-первых, выяснилось, что культурно-исторические памятники такого уровня воспринимаются всеми не как национальная, а как общечеловеческая ценность. Уверен, что на реставрацию соберут деньги всем миром, красиво и быстро.

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Во-вторых, реакция фейсбучных пользователей очень прояснила истину, гласящую, что в беде нужно быть не сложным и оригинальным, а простым и банальным. Сопереживай, скорби, не умничай, заботься не о том, чтобы поинтересничать и покрасоваться, а о том, чем ты можешь помочь.

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Тем же, кто во всем ищет знамений и символов (я сам такой), предлагаю расценивать этот "мессидж" как демонстрацию глобальной солидарности и прочности земной цивилизаци

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Автор
Борис АкунінБорис Акунін
Місце
Франція
Джерело
Джерело:Facebook Бориса Акунина
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