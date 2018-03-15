"Боремося з новим злом": знайдена промова Єлизавети ІІ на випадок Третьої світової війни

У мережі опублікували фрагменти з промови королеви Великобританії Єлизавети ІІ, присвяченої початку Третьої світової війни.

Вона датується 1983 роком, коли між СРСР і Заходом як раз був розпал "холодної війни", пише Daily Star із посиланням на Express.co.uk.

"Тепер це безумство війни ще раз поширилося по всьому світу, і наша смілива країна знову повинна підготуватися до виживання у великому протистоянні", - йдеться у документі.

Також королева згадує у ньому про свою участь у Другій світовій війні і каже, що навіть не могла подумати, що їй доведеться коли-небудь виконувати такий урочистий і водночас жахливий обов'язок. Говорячи про ті події, Єлизавета ІІ проводить паралель для своїх співвітчизників з новою війною і запевняє їх, що перемога знову буде за тими, хто згуртувавшись бореться за свою землю.

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"Які б жахи не чекали нас усіх, якості, які допомогли зберегти нашу свободу незмінною протягом цього сумного століття, знову стануть нашою силою", - запевняє вона.

Монарх у промові також планувала висловити слова підтримки родинам тих, хто пішов на нові битви.

"Ми з чоловіком поділяємо з братами по землі страх, який ми відчуваємо за синів і дочок, чоловіків і братів, які залишили наші краї, щоб служити своїй країні", - говориться у зверненні Єлизавети ІІ.

Примітно, що в момент написання промови син королеви, принц Ендрю, служив на флоті, і вона також згадала цей факт у тексті.

"Мій улюблений син Ендрю зараз також виконує борг зі своїм підрозділом, і ми постійно молимося за його безпеку і безпеку всіх військовослужбовців, як чоловіків, так і жінок, вдома і за кордоном. Саме цей тісний зв'язок із сім'ями повинен бути нашим найбільшим захистом від невідомого", - зазначається у промові.

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Останні слова в ній присвячені благословенню королеви свого народу на боротьбу з "новим злом".

"Коли ми разом намагаємося боротися з новим злом, давайте молитися за нашу країну і людей доброї волі, де б вони не були. Нехай Бог благословить всіх вас", - завершується королівська промова.

Як повідомляв "Обозреватель", у серпні 2017 року з'явилася інформація про те, що Єлизавета II має намір відректися від престолу і передати свої повноваження синові - принцу Чарльзу.