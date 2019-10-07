Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 18:11
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Бомблять п'ять років!" Прилєпін накинувся на Дудя через Донбас

16.1т Читати матеріал російською

Російського письменника-терориста Захара Прилєпіна, який воював у лавах окупантів Донбасу, розлютила промова Юрія Дудя на премії "Журналіст року". У ній він закликав боротися проти корупції в Російській Федерації.

Однак колишній бойовик цинічно звинуватив Дудя в тому, що він не говорить про загибель людей на Донбасі, де, до речі, війну почала саме Росія. Своїми роздумами він поділився у власній програмі на пропагандистському телеканалі НТВ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ось у нас молодий журналіст Дудь виходить на отримання премії "Журналіст року" і каже: "Я закликаю вас не мовчати, коли у нас корупціонери поцуплять черговий вагон грошей". І всі люди Росії із прогресивним мисленням завмирають від щастя: ах, який він вільний, як він насмілився. Ну що він насмілився, що? Що трапилося? Стіни тиранії впали?" – вибухнув обуреннями Прилєпін.

Новини
"Росія - дурдом з гей-парадом!" Прилепин налякав Москву Майданом

Прилєпін і Дудь

Прилєпін і Дудь

"От якби Дудь вийшов перед усією публікою, що зібралася в залі, а це всі вершки столиці, весь шоубізнес, і сказав би: "Знаєте що, хлопці, у нас п'ять років бомблять Донбас, там поховані триста дітей, і досі ми, обговорюючи все підряд, не знайшли в собі сміливість висловитися про це. Так, там чужа країна, так, це їхня справа, але, друзі мої, коли у нас була Чечня, про неї говорили багато іноземних журналістів, артисти, письменники і їх не хвилювало, що це чужа країна, і, до того ж, ми були з ними солідарні". Ось це був би скандал. Скандалище. Всі очманіли б. Пів залу заволало б. Ще пів залу вийшло б геть. Дудь був би справжній панк", – уїдливо додав письменник-терорист.

Підсумовуючи, він підкреслив, що не вважає слова журналіста знаковими, а його самого відносить до строю псевдоборців за справедливість, скованих єдиним ланцюгом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький блогер Дмитро Черкасов розповів, що Прилєпін, який воював у "ДНР" і хвалився, що вбивав українців на Донбасі, насправді брехав, а на війні він заробляв гроші.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі
Особи
Захар Прилепин Юрій Дюдь
Місце
Росія
Тег
ДНР
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
59
9
Смішно
6
Цікаво
5
Сумно
35
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Клешнев Егор
Клешнев Егор
"Из-за войны, которую начала Россия"- пхпх, ну не знаю не знаю, уж точно не русские нанесли по нам авиаудары
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Ну конечно, Россия начала войну, почему это так сложно принять. Россия-это из покон веков воюющая держава, и далеко не все её войны носили оборонительный характер. А на Донбассе...вы ещё верите, что всё вооружение выкапали в шахтах, вы что де.би.лы?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Александрович Алексей
Александрович Алексей
"где, к слову, войну начала как раз Россия" и какого же числа Россия вторглась на Донбасс? И силами каких воинских формирований?
Показать комментарий полностью
Ответить
7
2
2 из 4 ответов | показать все
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Джонсон Саймон Ф., гиркин это беспонтовый никому уже не интересный авантюрист, давно вышедшей из тиража
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Джонсон Саймон Ф., Гиркин какое отношение к вооруженным силам имеет?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / думки

ads pixel