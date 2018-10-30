Бомби не просто так: США напророчили громадянську війну

У США з високою ймовірністю може початися громадянська війна.

Про це попередив британський історик, професор Гарвардського університету Ніл Фергюсон у своїй статті в газеті The Sunday Times.

Так, він не виключив, що точкою неповернення можуть стати наступні президентські вибори у США. За словами експерта, в останні роки в цій країні посилилися внутрішні протиріччя і загострився "культурний конфлікт".

У цьому контексті Фергюсон згадав відправки вибухових пристроїв критикам президента Дональда Трампа. Історик запевнив: це лише підтверджує пророцтво про наближення громадянської війни.

При цьому він підкреслив, що це протистояння уже давно ведеться між американцями в інтернеті.

Нагадаємо, що серійне розсилання вибухівки американським політикам почалося 22 жовтня. Перший підозрілий пакет відправили засновнику фонду "Відкрите суспільство" Джорджу Соросу.

24 жовтня з'явилася інформація, що вибухівку відправили Бараку Обамі, Біллу та Гіларі Клінтонам, а також у будівлю Time Warner Center, де розташований офіс CNN. Як з'ясувалося, послання призначалося колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану.

Пакети відправили й губернатору штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, екс-генпрокурору США Еріку Холдеру і конгресмену Деббі Вассерман-Шульц, віце-президенту США Джо Байдену.

26 жовтня стало відомо про ще двох "жертв" поштового терориста. Ними стали сенатор-демократ від Нью-Джерсі Корі Букер і колишній директор Національної розвідки Джеймс Клеппер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 жовтня повідомили про затримання першого підозрюваного у серійних відправленнях вибухівки. Ним виявився шанувальник президента США Дональда Трампа Цезар Сайок. Правоохоронці вилучили у нього фургон, на якому було наклеєно стікери із зображеннями політиків-демократів і телеканалу, яким відправили пакети.