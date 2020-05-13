"Боляче усвідомлювати": Меркель заявила, що має вагомі докази злому її пошти Росією

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що у неї є вагомі докази того, що саме Росія зламала її пошту в 2015 році.

Як повідомляє DailyMail, виступаючи перед парламентом, Меркель заявила, що саме російські хакери зламали її особисту пошту в 2015 році і "їй боляче від такої інформації".

"Я можу чесно сказати, що мені боляче. Кожен день я намагаюся вибудувати кращі відносини з Росією, але з іншого боку, є такі вагомі докази того, що саме російські сили роблять це", – сказала канцлер.

Йдеться про випадок злому комп'ютерів в парламентському офісі Меркель в 2015 році, коли хакерам вдалося вкрасти 16 гігабайт даних, серед яких виявилися і особисті листи Меркель.

Меркель заявила, що у неї є докази того, що Росія зламала її пошту Picture Alliance

Тоді розслідування зупинили через брак інформації, але зараз Німеччини вдалося встановити особу зловмисника. За словами Меркель, подібна поведінка Росії – не новинка.

"Кібер-дезорієнтація і спотворення фактів є частиною стратегії Росії", – зазначила канцлер.

Проте, Ангела Меркель сказала, що буде продовжувати вибудовувати відносини з Росією. Однак цей факт ускладнив ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня Ангела Меркель здзвонилася з Володимиром Путіним, присвятивши більшу частину розмови війні на Донбасі.