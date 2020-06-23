Болтон назвав відносини Путіна і Трампа загадкою

Світ 10:23, 23.06.2020 Оновлено: 10:24, 23.06.2020

Трамп не хотів визнавати втручання Росії в справи США або інших країн, оскільки остерігався, що його можуть звинуватити у змові з Кремлем.

Про це розказав у своїй книзі "Кімната, де це сталося: спогади про Білий дім" колишній радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. Автор вважає таку позицію неправильною, оскільки з Росією краще б спрацювала тактика "жорсткої руки".

"Він ніколи не давав оцінку самому Путіну, принаймні, при мені. А я і не питав: напевно, боявся того, що можу почути", – повідомив Болтон. Він назвав ставлення американського президента до російського колеги загадкою.

При цьому ексрадник Трампа зізнався, що президент США спеціально запізнився на перший саміт з російським лідером в 2018 році у Фінляндії і навіть розглядав можливість його скасування.

"Нам повідомили, що літак Путіна з запізненням вилетів з Москви... Я сподівався, що Трамп буде досить роздратований цим, щоб бути жорсткішим з Путіним, а не навпаки. Ми дійсно розглядали варіант повного скасування зустрічі, якщо Путін буде досить пізно", – написав Болтон.

Трамп, дійсно, приїхав на зустріч через 20 хвилин після російського президента.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ексрадник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників.

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