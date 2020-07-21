Болтон назвав Трампа нездатним конкурувати з Путіним.

Ексрадник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що президент США недостатньо підготовлений для того, щоб вести на рівних переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Таку думку він висловив в інтерв'ю телеканалу WPTV, фрагмент якого вийшов 20 липня. Болтон зазначив, що Трамп поступається Путіну в умінні стратегічно мислити і в знаннях, що зробить їх переговори "нечесними".

"Якщо посадити когось подібного йому (Путіну. – Ред.) за стіл з одного боку, а з іншого боку Дональда Трампа, порівняно погано обізнаного, який мало вивчав історію, не має чіткого уявлення про те, як він хоче вести розмову, то це не буде чесною боротьбою", – сказав Болтон.

Нагадаємо, у своїй книзі "Кімната, де це трапилося: спогади про Білий дім" Болтон заявив, що Трамп не хотів визнавати втручання Росії в справи США або інших країн, оскільки остерігався, що його можуть звинуватити в змові з Кремлем. Автор вважає таку позицію неправильною, оскільки з Росією краще б спрацювала тактика "жорсткої руки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, телекомпанія CNN з посиланням на джерела в Білому домі розповіла, що Трамп часто виявляв некомпетентність і ображав своїх іноземних колег в розмовах з Володимиром Путіним, що може бути використано Росією у власних цілях.