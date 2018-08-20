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Злий одесит
Злий одесит
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Большой газовый блеф Кремля

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Ещё в 2015 году министр энергетики РФ Александр Новак бил тревогу по поводу истощения легкодоступных месторождений энергоресурсов в России и проблематичности развития отрасли без импорта западных технологий. И когда речь заходит об энергоресурсах, то в первую очередь на ум приходит мысль о нефти, однако это же касается и газодобычи.

Как известно, Россия является страной с самыми крупными в мире запасами газа. Правда, в отличие от Саудовской Аравии и ОАЭ эти запасы не стали стимулом для экономического развития страны, но не об этом речь. А о том, что значительная часть разработанных месторождений досталась России по наследству от СССР и, на сегодняшний день их большинство уже исчерпало свои объемы.

Сейчас в РФ рапортуют о высокой добыче газа, в частности, в 2017 было добыто 690,502 млрд куб. м. голубого золота, что на 65, 503 куб. м. больше чем в 2016. В свою очередь в 2015 году было добыто 635,349 куб. м. газа, а в 2014 640,3 млрд куб. м.

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Честно говоря, не хотелось бы поддавать сомнению имеющиеся цифры, но с учетом заявлений Новака в 2015 году, падения газодобычи и введением санкций запрещающих поставки технологии России, рекордный рост в 2017 году выглядит весьма сомнительно. И создается такое впечатление, что цифры, после нескольких лет падения добычи, решили рисовать, используя метод кругового прогона. О подобной махинации я недавно писал в статье “Минэнерго РФ лукавит о росте добычи нефти” когда при добычи нефти Минэнерго РФ учитывала и добываемую конденсатную жидкость, составляющую 5% от объема извлекаемого ресурса.

На этом же фоне весьма сомнительными смотрятся и проекты “Северный поток - 2”, “Турецкий поток” и “Сила Сибири”, которые явно создаются не для того, чтобы увеличить экспортные возможности России. Тройка газопроводов, стоимостью $94 млрд не окупятся даже и через 50 лет и представляют собой исключительно пропагандистский спектакль.

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Забавно выглядит и то, что канцлер Германии Ангела Меркель, в угоду местному пророссийскому лоббизму и видимо с перспективой выхода на фамильную пенсию “Газпрома” потакает “Северному потоку - 2”, который явно не устоит под напором санкций США. Но, что ещё забавнее, если санкции США потопят “СП-2” то в Кремле даже и глазом не моргнут по этому поводу. Деньги уже отмыты, а вы, уважаемая фрау, уж извольте, не мы виноваты, а негодный Трамп, который вроде и наш, но жмет похлеще Обамы!

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Злий одеситЗлий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Злого одессита
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Во всем нужно искать положительный момент, у казларылых много валежника, а теперь еще и металлолома подвалило. Пилите трубы, кацапы, они хоть и железные, для вас, лохов, реально золотые.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
да хрен там пацакам за газ переживать...у них ВАЛЕЖНИК ! О КАК!
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Свидомит Кастрюлеголовый
Свидомит Кастрюлеголовый
«Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые «украинцы»! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего. Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе, рабские инстинкты настолько въелась в них, что покрыли омерзительными язвами всю их сущность!». Отто фон Бисмарк (1815-1898)
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