В 2016 году, в далёкой от Российской Федерации Черногории произошло вопиющее задержание. Правоохранительные органы Черногории арестовали группу лиц, которая готовила силовой переворот в стране, с целью отстранения от власти премьер-министра Мило Джукановича, лидера Демократической партии социалистов. В перевороте должно было участвовать 500 человек, разделённые на три группы, а планированием и курированием процесса занимались граждане России - Шишмаков ("Широков") Эдуард, бывший заместитель военного атташе в Польше, и Попов Владимир. Оба кадровые сотрудники ГРУ РФ.

Напомнил эту историю я не зря. Поскольку в последнее время, каждый раз, когда публикуются мои материалы на тему хаотизации и деструктивных антигосударственных проектов, реализуемых Россией в мире, а упоминаю об этом я и в своих интервью, многие воспринимают сказанное и написанное, как некую конспирологию, мало что общего имеющую с реальностью. Между тем, буквально вчера мы убедились, замечу, в очередной раз, насколько Россия опасна и неистова в своём стремлении захвата власти в соседних странах. И не только соседних…

Хотя, вчерашний арест в Беларуси группы “Вагнера” для меня не стал сюрпризом. К чему-то подобному я готовился с начала лета, исходя из той цепочки событий и трений, что имели место быть между Минском и Москвой. И, что называется, давайте вспомним, как к этому всё шло.

Так, 19 июня в Минск прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, на волне пульсирующих скандалов в Беларуси касательно раскрытия финансирования оппозиционных кандидатов Россией. Сергей Лавров посетил Минск именно в тот момент, когда в Беларуси: был задержан подполковник российской полиции в отставке Андрей Новиков, которого обвинили в подготовке и организации беспорядков во время выборов президента РБ; в адрес “Газпрома” прозвучали обвинения во вмешательстве в саму предвыборную компанию; президент Беларуси заявил о предотвращении планов по дестабилизации РБ; в российском сегменте интернет стал публиковаться компромат на старшего сына Лукашенко – Виктора, а госпредприятия РБ получили указание прекратить обслуживание и вывести свои средства из российских банков и их филиалов.

Обсудить Лаврову в Минске было что, но главное, он пытался сгладить острые углы, наточенные за последние два года трений между Минском и Москвой, лишь с одной целью – дабы Александр Лукашенко прибыл на Парад Победы. А вдобавок, так же само как в 2016-м, когда ГРУ в Черногории провалило государственный переворот, извинялся перед Лукашенко аналогично Секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву, который в Белграде принес официальные извинения за российских организаторов переворота в Черногории.

И, казалось бы, все точки над “i” расставлены и братские страны после небольшой ссоры, снова идут к светлому будущему рука об руку. Но, это в представлении наивных и глупых субстанций, ведь было всё на самом деле кардинально наоборот.

Ведь ещё в начале этого года появилась информация о том, что курирование беларуской хаотизацией на себя взяло ГРУ РФ. Многие могут тут же воскликнуть, но ведь арестованы были бойцы ЧВК “Вагнер”, а это филиал ФСБ, курируемый Евгением Пригожина. Про этот небольшой диссонанс, поговорим позже, а пока вернёмся к событиям сразу после отъезда Сергея Лаврова и посещения Александром Лукашенко Парада Победы в Москве.

Во-первых, в самой России начинаются протестные акции в Хабаровском крае, информационно поддерживаемые площадками, курируемыми ГРУ. Эти же самые площадки поддерживают распространение информации и о протестах в Беларуси. Сами же беларуские оппозиционеры, один за другим проявляют свою аффилиацию российской стороной, будь то вскрытием их финансирования, либо бегством от “преследований” режима Лукашенко в “демократичную” Россию, либо же неоднозначными ответами на вопросы относительно принадлежности Крыма.

Во-вторых, из Киева голос подал опальный беларуский ресторатор оппозиционер Вадим Прокопьев, предложивший сделать столицу Украины точкой сборки “беларуского протеста”. Таким образом, известный ресторатор-провокатор, не только попытался реализовать момент недопонимания между Минском и Киевом, но и отвлечь внимание Беларуси от реальной угрозу внутри республики, на некую второстепенную, исходящую, якобы, от Украины.

Кроме того, используя украинский нарратив, Вадим Прокопьев забросил своим посылом намёк и на элемент Западного влияния на хаотизацию в РБ, через Украину. И этот элемент в какой-то степени был проявлен намедни.

В частности, в Беларуси был задержан политтехнолог Виталий Шкляров, известный тем, что консультировал Ксению Собчак в ходе выборов в президенты России (а помним, что это был банальный цирк организованный Кремлем), а также своей работай со штабами канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента США Барака Обамы.

Собственно, вот он западный след! Но, не всё так просто, ведь в настоящее время Виталий Шкляров консультировал администраторов политических групп в социальных сетях, объединенных названием “Страна для жизни”, равно как видеоблог задержанного ранее Сергея Тихановского, который известен не только своим видеоблогингом, но и тем, что является мужем кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Той самой Тихановской, которая так и не смогла определиться со статусом Крыма.

Но главное, вместе с задержанным Сергеем Тихановским, были задержаны ещё четыре россиянина, которые оказались кадровиками ГРУ. И, невероятно, но все четверо работали в команде видеоблогера. Совпадение? Политтехнолог, работавший с Ксенией Собчак, ГРУши в команде супруга одного из оппозиционных кандидатов, чего ещё не хватает? Ах да, диссонанс, ГРУ и ЧВК “Вагнер”.

А диссонанса, на самом деле, никакого нет. Ведь задержанные боевики и вправду могли быть наёмниками “Вагнера”, но сейчас, будучи на вольных хлебах, стать сборной солянкой для дестабилизации РБ. Причем, их участие в боевых действиях на Донбассе, так или иначе, но приплетает украинский след. Ведь мало кто из потребителей информационного фаст-фуда углубляется в подробностях этого самого “участия в боевых действиях”, на чьей стороне – главное нарратив.

В копилку созданного эфемерного образа собраны: призывы о “точке сбора”, звучавшие от одиозного куховара, и политтехнолог, работавший в западных командах и олицетворяющий собой “западный след”. Вот только без особого упоминания того, кто был у этого политтехнолога одним из последних клиентов и, что задержали его в компании с коллегами из ГРУ.

А потому, история на самом деле не настолько сложная и загадочная, да и конспирологией здесь не пахнет и близко. И главное, в очередной раз кирзачи провалили свой очередной государственный переворот. Очередная “Черногория 2.0” в беларуском исполнении.

Но в завершении, я не могу сказать ничего определенного, поскольку финалом становится вопрос. Вопрос вполне уместный, как и 4 года назад: Кто поедет на этот раз в Минск извиняться и краснеть?

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