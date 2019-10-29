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29 жовтня • оновлено в 09:51
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Ігор Соловей
Ігор Соловей
журналіст-міжнародник Всі статті автора

Болгария поймала очередного российского шпиона

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Очередной шпионский скандал в Европе, в центре которого снова оказались российские шпионы (ага, никогда такого не было и вот). Уже второй раз за месяц Болгария ловит российских шпионов-разведчиков.

В этом сентябре арестовали бывшего болгарского депутата, члена Социалистической партии Болгарии, а сейчас – лидера неправительственной организации “Национальное движение русофилии” Николая Малинова. Его обвинили в шпионской деятельности в интересах России. Генпрокурор Болгарии заявил о широкой схеме, которая включала лидера РФ В.Путина, российские спецслужбы, государственные структуры и организации, направленные на влияние местных политиков в интересах Москвы.

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В частности, Малинов обвиняется за деятельность в интересах двух российских организаций и их представителей – “Общество двуглавого орла” (принадлежащее олигарху Константину Малофееву) и “Российский институт стратегических исследований” (IRSS), который до 2018 года возглавлял бывший разведчик Леонид Решетников.

Бывший болгарский депутат получал финансирование из России, а в обмен Малинов, который имел доступ к журналистам, представителям бизнеса и политических элит, организовывал встречи между представителями болгарских органов власти с его контактами в Москве, включая Малофеева и Решетникова. После этого передавал информацию относительно деятельности органов власти. В 2014 году Малинов сделал попытку приобрести местный телеканал “7” с целью его использования в качестве платформы для пропаганды в соседней стране. Инструкции по этому вопросу были получены от Решетникова, необходимые финансовые средства - от Малофеева.

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Деятельность Малинова была направлена на оказание непосредственного влияния на национальную безопасность Болгарии и была частью большей кампании, целью которой было изменить внешнюю политику Софии в сторону Москвы, отвести ее от Европейского Союза.

Совсем свежий случай – в понедельник, 28 октября, прокуратура Болгарии публично выслала из страны первого секретаря посольства России в Болгарии за шпионаж (дипломаты из-за иммунитета не могут подвергаться уголовному преследованию). "Дипломат", по версии болгар, с сентября 2018 года "проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии и с руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО".

Имя дипломата болгары они не сообщили. На сайте посольства РФ в Болгарии на должности первого секретаря указаны 9 человек: Андрей Егоров, Павел Жибуртович, Виталий Зелинский, Евгений Меркулов, Елена Приходько,Владимир Русяев, Максим Рыбкин, Евгений Тюсин, Дмитрий Ярошенко.

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По данным дипломатических источников, высланным российским "шпионом под прикрытием" является все-таки Владимир Русяев.

Собеседники рассказывают, что, во-первых, эта должность традиционно закреплена за военной разведкой РФ – ГРУ Генштаба. И здесь Русяев поменял другого "крышевика" ГРУ – Александра Горенкова.

Во-вторых, Русяев не сильно скрывал (особенно "под шофе") свою ведомственную причастность на приемах в посольствах дружественных России стран – где совершенно случайно "трудятся" его сокурсники по учебе в военных ВУЗах.

Что интересно, в интернете не удалось найти фотографий Русяева – несмотря на то, что он периодически принимал участие как представитель посольства на публичных мероприятиях: детском танцевальном фестивале в августе, или выступлении в болгарском университете где он, как сказано в анонсе, "поделится практическими аспектами своей дипломатической карьеры".

Русяева поймали на том, что он встречался с болгарскими гражданами – в том числе с высокопоставленными лицами, которые имеют доступ к секретной информации страны, а также Евросоюза и НАТО. И пытался достать информацию в обмен на взятку.

Поимка Русяева является результатом общей работы спецслужб нескольких стран Евросоюза, которые вскрыли "крышевиков" ГРУ в Европе – из-за их любви к использованию болгарских курортов в интересах вербовочной работы: особенно людей, обладающих доступом к грифованным документам. Знание же ведомственной принадлежности должности, на которой трудился Русяев, только упростило слежку за ним и документирование его незаконной деятельности. И, судя по темпам, Русяев не станет последним в череде будущих задержаний и высылок.

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Ігор Соловей Ігор Соловей
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Росія
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