"Бойовик і братовбивця!" Захарова вибухнула гнівом через промову в ООН про Сліпака

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова вибухнула несправедливими образами на адресу легендарного оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну.

Скандальну дипломатку розлютила сильна промова президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН про Героя. Істерику з цього приводу вона влаштувала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Коли показують кулю і кажуть, що це куля, яка вбила оперного співака, який виступав тут, на Манхеттені – це неправда! Ця куля вбила "бойовика", який воював у лавах "Правого сектора"! Тому це просто класичний приклад відволікання уваги і, за великим рахунком, елемент дезінформації!" – уїдливо висловилася Захарова.

Василь Сліпак

"Це не співак, це не оперна діва, яка випадково стала жертвою. Це людина, яка зробила вибір, обрала сторону у братовбивчій війні! І ця сторона була точно не під якимись правильними, високими гаслами. Ми всі чудово знаємо, що таке "Правий сектор"!" – додала розлючена дипломатка країни-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський почав свій виступ на 74-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку зі спогаду про оперного співака, українського воїна-добровольця Василя Сліпака, загиблого на Донбасі.

Він показав кулю, якою вбили Героя, наголосивши, що його життя окупанти оцінили у $10 – вартість тієї самої кулі.

Він також нагадав про 13 тис. загиблих у війні на сході і закликав світ не думати, що це чужа війна.

Потужний виступ президента України на Генасамблеї ООН викликав бурхливу реакцію у російських пропагандистів.

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