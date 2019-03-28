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Бойовий літак США прилетів до Керченської протоки: що відбувається

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Літак ВМС США EP-3E Aries II провів розвідку поблизу Керченської протоки і кордонів Росії.

Як передає "Інтерфакс", літак із бортовим номером 157 316 вилетів з авіабази Суда-Бей на грецькому острові Крит.

Протягом близько чотирьох годин він курсував за маршрутом від західних кордонів Криму уздовж його південного узбережжя, на південь від входу в Керченську протоку, аж до Кубані в районі Новоросійська на висоті 7,4 тис. метрів.

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EP-3E Aries II

EP-3E Aries II

airliners.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 березня біля кордонів Росії біля Калінінградської області був помічений американський літак Boeing RC-135V Rivet Joint.

Також раніше в мережі з'явилося відео "сутички" бомбардувальника США B-52H з російськими винищувачами над Балтійським морем.

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Теми
анексія КримуХолодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
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