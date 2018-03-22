Бойкот: секс-скандал в Держдумі назвали останньою краплею

Невизнання провини в сексуальних домаганнях глави комітету з міжнародних справ Держдуми Росії Леоніда Слуцького стало для низки опозиційних ЗМІ країни останньою краплею, що призвела до вирішення призупинити роботу з парламентом РФ.

"Я повністю підтримую цю ініціативу", - сказав "Обозревателю" російський журналіст, головний редактор "Щоденного журналу", один із співзасновників Об'єднаного громадянського фронту, один з лідерів руху "Солідарність" Олександр Риклін.

"Чому для подібного жесту було обрано саме такий привід, а не більше серйозну річ?" - запитав "Обозреватель". "По-перше, я вважаю цю річ серйозною. По-друге, так буває - ємність переповнюється і рідина починає переливатися через край. Мабуть, ця ємність і переповнилася. Не виключаю, що приводом міг би послужити якийсь інший випадок, не пов'язаний з сексуальними домаганнями", - запевнив журналіст.

"Чому російські опозиційні ЗМІ не звернули увагу на той факт, що Володимир Путін де-факто пішов на п'ятий президентський термін при допустимих двох?" - поцікавився "Обозреватель". "Добре, що звернули увагу з цього приводу", - зауважив Риклін.

Він також запевнив, що розрив відносин низки ЗМІ з Держдумою не буде великою втратою для інформаційного простору Росії. "Я давно не розглядаю Держдуму як місце, де з'являються по-справжньому важливі для країни новини. Російська Держдума - це абсолютно вторинний, по-справжньому нікому не цікавий інститут, де засідають люди, які абсолютно ні за що не відповідають, нічого не вирішують, це просто маріонетки", - запевнив опозиціонер.

Як писав "Обозреватель", 22 березня кілька великих російських ЗМІ оголосили про відкликання своїх кореспондентів з Держдуми. На такий крок пішли РБК, телеканал "Дождь", радіостанція "Ехо Москви", газета "Комерсант", телеканал RTVI і інші.