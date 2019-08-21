Боїться сусідів України: Путін публічно пригрозив США через випробування потужних ракет

Росія прийме дзеркальні заходи у відповідь на випробування США крилатої ракети наземного базування.

Про це 21 серпня на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо заявив глава РФ Володимир Путін, передає 360tv.ru в Telegram. Він назвав те, що відбувається, новою загрозою для Росії, на яку потрібно належним чином відреагувати.

"Що мене турбує. Випробувана ракета – Tomahawk, тобто ракета земного базування. Її "приземлили", пристосували для пусків із землі. Початки цих ракет можуть бути здійснені з установок, які вже розташовані в Румунії, і з'являться найближчим часом у Польщі. Досить поміняти тільки програмне забезпечення", – сказав президент.

Володимир Путін Прес-служба Кремля

"Я не впевнений, що наші американські друзі будуть інформувати навіть європейських партнерів про те, яке ПЗ у них на цих системах знаходиться", – додав Путін.

За його словами, США і РФ потрібен діалог щодо цього питання, однак його поки немає. "Готові вести діалог і з європейцями, і з американцями. Але безпека Росії буде надійно забезпечена", – скакав Путін.

Путін і Нііністьо на прес-конференції yle.fi

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Як писав OBOZREVATEL, про те, що США вперше після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності випробували ракету Tomahawk, стало відомо 19 серпня. Повідомлялося, що пуск зброї був успішним.

Російські ЗМІ з кремлівського пулу тут же звинуватили Америку в тому, що вони запустили ракету, яка заборонена ДРСМД. При цьому з договору США і Росія вийшли 2 серпня 2019 року.

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