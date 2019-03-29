Боїться поглинання Білорусі: стало відомо про тиск Путіна на Лукашенка

Президенту Білорусі Олександру Лукашенку нелегко даються переговори з лідером РФ Володимиром Путіним через постійний тиск останнього, однак він продовжує противитися Кремлю.

Таку думку висловив представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук в інтерв'ю на каналі "112 Україна".

"Для нього все непросто. Дуже непросто. Ми знаємо, що була серйозна атака в кінці грудня, коли були переговори великої урядової делегації з Росії в Мінську. Там їм не все вдалося", – розповів Марчук.

Лукашенко і Путін Politeka

"А потім пройшли ще в Москві переговори Лукашенка з Путіним. Там теж не все вийшло. Хоча на публіку говорилися традиційні риторичні речі. А тепер Сочі. Там пан Лукашенко з усім своїм урядом був майже три дні – знову на переговорах із Путіним. Хоча він говорить нейтральні речі, що суверенітет для нього – це святе. Але якщо пам'ятаєте, він сказав: ми можемо об'єднатися, але народи повинні сказати перше слово", – додав він.

Євген Марчук Скріншот із відео

При цьому, за словами Марчука, Лукашенко в особистій розмові запевнив його, що з боку Білорусі не може бути загроз для України, і шукав союзника у боротьбі проти Кремля.

"Але ми дорослі люди і розуміємо, що може трапитися так, що від нього нічого не буде залежати. Але, як ми бачимо, він досить серйозно опирається цьому процесу", – підсумував представник України в ТКГ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Лукашенко може провести дострокові президентські вибори, щоб не дозволити російським агентам на них впливати.

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