У Канаді 20 навчальних закладів втратили у фатальній катастрофі талановитих вчених і студентів: хто вони були

При катастрофі українського Boeing 737, який був збитий Іраном, загинули десятки викладачів, кандидатів наук, студентів коледжів і університетів Канади.

Про втрати серед своїх спільнот повідомили понад 20 навчальних закладів країни, передає BuzzFeed News.

"Серед жертв опинилися шановні, відзначені нагородами вчені, які допомогли здійснити прорив у мікрохвильовій техніці; адвокати STEM; початківці-географи, інженери-будівельники та інженери-хіміки; пара талановитих випускників інформатики, яка тільки що одружилася в Ірані на Новий рік", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, університет Альберти повідомив, що загинули 10 членів його спільноти. Університет Торонто підтвердив, що на борту літака перебували шість його студентів.

У Західному університеті вшанували пам'ять чотирьох аспірантів, які повинні були отримати ступені в таких галузях, як хімія і біохімічна інженерія.

У Віндзорському університеті відбулася поминальна служба для п'яти студентів, дослідників і членів їх сімей, які летіли на літаку компанії МАУ.

"Це справжня трагедія для нашого закладу. Це були п'ять видатних особистостей", – сказав президент університету Роберт Гордон.

Tonight, the #WesternU and #LdnOnt community gathered to honour four graduate students and all those lost in the crash of Flight # PS752. https://t.co/uoJbBPd44P pic.twitter.com/XGgxuMrqaf