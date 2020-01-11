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12 січня • оновлено в 00:37
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У Канаді 20 навчальних закладів втратили у фатальній катастрофі талановитих вчених і студентів: хто вони були

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При катастрофі українського Boeing 737, який був збитий Іраном, загинули десятки викладачів, кандидатів наук, студентів коледжів і університетів Канади.

Про втрати серед своїх спільнот повідомили понад 20 навчальних закладів країни, передає BuzzFeed News.

"Серед жертв опинилися шановні, відзначені нагородами вчені, які допомогли здійснити прорив у мікрохвильовій техніці; адвокати STEM; початківці-географи, інженери-будівельники та інженери-хіміки; пара талановитих випускників інформатики, яка тільки що одружилася в Ірані на Новий рік", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, університет Альберти повідомив, що загинули 10 членів його спільноти. Університет Торонто підтвердив, що на борту літака перебували шість його студентів.

У Західному університеті вшанували пам'ять чотирьох аспірантів, які повинні були отримати ступені в таких галузях, як хімія і біохімічна інженерія.

Жертви трагедії

Жертви трагедії

twitter.com/WesternU

Жертви трагедії

Жертви трагедії

twitter.com/WesternU

Жертви трагедії

Жертви трагедії

twitter.com/WesternU

Жертви трагедії

Жертви трагедії

twitter.com/WesternU

У Віндзорському університеті відбулася поминальна служба для п'яти студентів, дослідників і членів їх сімей, які летіли на літаку компанії МАУ.

"Це справжня трагедія для нашого закладу. Це були п'ять видатних особистостей", – сказав президент університету Роберт Гордон.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Канада
Теги
фотографии МАУ розбився літак
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