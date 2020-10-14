Бої за Нагірний Карабах поновилися: війська Азербайджану вдарили по техніці Вірменії

У середу, 14 жовтня, у невизнаному Нагірному Карабасі активізувалися широкомасштабні бойові дії між Вірменією та Азербайджаном.

Азербайджанські військові завдали удару по військовій техніці на території Вірменії, повідомили у вірменському міністерстві оборони.

Військові Азербайджану повідомили, що завдали "попереджуючий" удар по ракетних комплексах заради "безпеки цивільного населення". За їхніми словами, ці ракети були націлені на цивільні об'єкти.

Після чого вірменські військові заявили, що залишають за собою право атакувати будь-який військовий об'єкт на території Азербайджану.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у зверненні до нації заявив, що Азербайджан нібито вимагав здати сім районів навколо Карабаху в обмін на мир у регіоні.

Потім він повідомив, що "карабаські" війська відступають у північному і південному напрямках.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у районі міста Гадрут у Нагірному Карабасі активізувалися широкомасштабні бойові дії між Вірменією та Азербайджаном.