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11 червня • оновлено в 18:56
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Викрито фейк про участь українців у боях в Тріполі: що не так із "доказами"

1.4т
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У мережі з'явився фейк про нібито участь українців із ПВК "Вагнер" у боях в столиці Лівії Тріполі.

Як "доказ" цього опубліковані фото написів і малюнка нібито герба України, зроблених у південних районах міста. Про це на своєму Telegram-каналі Nachtigal повідомив український журналіст-міжнародник Ігор Соловей.

У Тріполі помітили "українські" написи

У Тріполі помітили "українські" написи

Колаж

Він назвав фейк смішним, звернувши увагу на помилку в слові "Україна". Крім того, невідомий, який хотів намалювати "герб" країни, очевидно, не знав, як він виглядає. На світлині також зазнімковано "зізнання": "Ми хохли".

"Задайте собі питання: українець зміг би назвати сам себе "хохлом", видати тризуб Посейдона за герб України і нарешті написати з грубими помилками "Слава Украine" ? А виконавці змогли", – зазначив Соловей.

Написи в Тріполі

Написи в Тріполі

Telegram-канал Nachtigal

На його думку, це "російські ІПСОшники з ГРУ ведуть пропагандистську компанію з втягування України, в тому чи іншому вигляді, в лівійський конфлікт".

Написи в Тріполі

Написи в Тріполі

Telegram-канал Nachtigal

Написи в Тріполі

Написи в Тріполі

Telegram-канал Nachtigal

Викрито фейк про участь українців у боях в Тріполі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапило відео того, як урядові сили Лівії знищують російські ЗРПК "Панцир" за допомогою турецьких безпілотників Bayraktar.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Лівія Тріполі
Теги
Слава Україні! війна ПВК Вагнер пропаганда фейки фотографии
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