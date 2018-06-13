Бої в секторі Гази: у ООН пред'явила звинувачення Ізраїлю

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, в якій засудила дії Ізраїлю в секторі Гази.

Голосування відбулося в ході відновленої 10-ї спеціальної сесії ГА. "За" виступили 120 держав, проти - 8, ще 45 - утрималися.

Винесений на ГА ООН документ багато в чому повторював формулювання проекту резолюції, який раніше не пройшов в Радбезі ООН через вето США.

У проекті резолюції висловлюється жаль через використання "надмірної, непропорційною і невибіркової сили з боку Ізраїлю проти мирних жителів Палестини на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим і сектор Гази".

Від Ізраїлю зажадали "утриматися від подібних дій і дотримуватися законних зобов'язань". Також було озвучено заклик забезпечити негайне припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на кордоні Ізраїлю і сектора Гази спалахнули нові бої.