Богдан Вечірко: що відомо про "українця", який опинився в епіцентрі протестів у США

У мережі з'явилося фото водія вантажівки Богдана Вечірко, який на великій швидкості влетів у натовп протестуючих через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда у США. Чоловіка помістили в в'язницю округу Хеннепін.

Як сказано на сайті wikiglobals, Вечірко 35 років, проживає він в півгодини їзди від Міннесоти. Чоловік працює на вантажну компанію Kenan Advantage як зовнішній підрядник. Мотиви його вчинку поки невідомі.

Крім того, Вечірко був шанувальником Трампа і навіть тричі відправляв пожертвування у сто доларів комітету Трампа "Зроби Америку знову великою" в 2019 році. Судячи з пожертвувань, Вечірко – виборець, а отже громадянин США.

Богдан Вечірко fox9.com

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У Міннесоті у нього вже були проблеми із законом. Його звинувачували в помилкових телефонних дзвінках на лінію 911. А також в нападі на членів сім'ї з погрозами насильства, за що Вечірко був засуджений за статтею "Хуліганство". Він також керував снігоходом без реєстрації, не пристібався ременем безпеки в машині і не мав страховки.

Богдан Вечірко

Американський російськомовний сайт для іммігрантів Vinograd.us твердить, що Богдан родом із Вінницької області.

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Разом з тим, в мережі нібито знайшли сторінку Вечірко в Facebook, однак на фото можна побачити, що у чоловіків по-різному росте волосся, а також відрізняється форма губ.

Можливий аккаунт Вечірко в мережі strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США протести через вбивство Джорджа Флойда переросли в безлади в центрі Вашингтона. Парк Лафайет в декількох кварталах від Білого дому охопили пожежі, а поліція застосувала до мітингуючих сльозоточивий і перцевий газ.