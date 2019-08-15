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"Богдан – не перешкода": в США уточнили зустріч Трампа із Зеленським

1.5т Читати матеріал російською

Призначення Андрія Богдана главою Офісу президента України не стане на заваді для майбутньої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

Про це в інтерв'ю "Європейської правді" розповів повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, зазначивши, що зустріч лідерів країн відбудеться вже цієї осені.

"Це вібудеться вже скоро. У Варшаві або в Нью-Йорку буде коротка зустріч. Це буде можливість для президентів сказати "Hello!" один одному, особисто обмінятися привітаннями. А справжня, повноцінна зустріч відбудеться після того. Я сподіваюся, що вона буде через місяць або два в Вашингтоні. Ось саме тут буде реальне, змістовне спілкування президентів", – повідомив дипломат.

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При цьому він підкреслив, що призначення Богдана не стане перешкодою для організації зустрічі двох президентів.

"Жодних перешкод, окрім питання графіка. Обидва президенти... зайняті люди... А Україна вибрала собі президента... Він має повне право підбирати свою команду, вибирати тих, хто йому буде радити, і будь-які рішення в цій галузі – не наша справа. Тому можу сказати: ні, я не знаю про такі чутки", – пояснив Тейлор.

Також він додав, що у Трампа поки немає в планах поїздки в Україну.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп підтвердив, що в найближчому майбутньому зустрінеться з лідером України Володимиром Зеленським.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Андрій Богдан
Місце
США
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