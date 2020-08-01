В истории с задержанными и обвинёнными в подготовке терактов бойцами ЧВК "Вагнера" есть вещи уже понятные, а есть остающиеся непонятными абсолютно.

Непонятно главное, — даже если белорусская сторона не была в курсе, что через её территорию перемещаются боевики в третьи страны, то как Лукашенко решился на такую недружелюбную, или скажем резче, враждебную акцию против Путина?

Я не пишу "против России", потому что эти боевики выполняют вполне конкретные путинские, а не российские, хотелки.

Даже если эти боевики приехали в Беларусь вредить лично Лукашенко с выборами (хотя, не представляю чем они могут навредить), то можно было их задержать и тихо выдворить в Россию. Но нет, Лукашенко устраивает публичную порку Путина, как будто забыв о российских деньгах, нефти, газе и прочих цацках и бонусах, на которых и держался его режим.

Вы меня простите, но такое ощущение, что боевики приехали разобраться лично с Лукашенко, и "батька" об этом узнал и нашёл подтверждения.

То, что Лукашенко в страшном гневе, говорит и тот факт, что именно Беларусь, предложила Украине проверить участие вагнеровцев в войне на Донбассе с возможностью их выдачи Киеву, а это уже совсем ни в какие ворота не лезет.

И вот Москва делает ответный ход, — разыгрывается карта "российских граждан". Игру начал Песков, который еще вчера на голубом глазу заявил, что он (читай Путин) ничего не знают ни о каких частных армиях и ЧВК "Вагнера" им вообще неизвестна.

В пятницу Путин собирает Совет безопасности и там говорят о "безосновательном задержании российских граждан". То есть, это просто какие-то обычные граждане, которые поехали в Беларусь собирать грибы или копать бульбу, а их задержали злобные белорусы. Как их коллеги поехали в Англию просто посмотреть "Солсберецкий собор". Еще отмечено, что белорусская сторона не предоставила информацию, обосновывающую задержание.

Итак, Путин вступает в игру. Его позиция в том, что террорист — Лукашенко, что именно он захватил невинных граждан. И можно быть уверенными, что какие бы доказательства и признания не положит на стол президент Беларуси, позиция Путина не изменится.

Что последует за этим? Давайте я скажу самый жесткий вариант, который мне кажется все более реальным. Он называется "аннексия Беларуси" — свержение "террористического режима Лукашенко" с его арестом. Делать это будут российские войска из расположенных на территории Беларуси военных баз. Выборы будут отменены.

Это всё будет сделано ради спасения несчастных и ни в чём не виноватых россиян, которые поехали в Минск собирать грибы и копать бульбу.

Однако, Путин в последний раз даёт шанс Лукашенко сдать назад.

— Мы надеемся и даже убеждены, — заявляет Песков, — что белорусские коллеги разберутся и отпустят российски граждан. Там же, Песков напоминает о союзнических отношениях между двумя странами.

Короче говоря, два лидера втюхивают дурку своим гражданам, держа обе страны на грани войны и не сообщая причину.

В это же время, оппозиционный митинг в Минске собирает порядка 60 тысяч человек, требующих ухода Лукашенко. И несомненно, его возможный проигрыш на выборах — это как проигрыш самого Путина. Безусловно, любому другому президенту Беларуси придётся иметь дело с Москвой по модели армянского лидера Пашиняна, но бог его знает, как оно там будет.

Поэтому, "лучше б понедельники взять, и отменить!"

Но можно ли остановить стрелки часов, показывающих приход нового исторического времени.