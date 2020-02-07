Boeing виявила нову проблему в скандальних 737 Max

У компанії Boeing виявили нову проблему, пов'язану з програмним забезпеченням літаків 737 Max.

Про це заявив керівник Федерального управління цивільної авіації (FAA) Стів Діксон, повідомляє Bloomberg.

Проблему виявили під час льотних випробувань. Вона полягала в тому, що індикаторна лампа, призначена для попередження про несправності системи, яка допомагає піднімати і опускати ніс літака, включалася, коли цього не передбачалося.

Boeing 737 Max

За словами Діксона, цю проблему необхідно усунути до повернення 737 Max в експлуатацію. Діксон також заявив, що сертифікаційний політ 737 Max можуть провести в найближчі тижні.

"Ми включаємо зміни в програмне забезпечення 737 Max до того, як парк буде повернуто в експлуатацію, щоб цей індикатор світився тільки за призначенням", – сказали в компанії.

Раніше акції Boeing подорожчали на 3,7% після заяви Діксона про швидкий сертифікаційний польот 737 Max. У 2019 вартість акцій концерну впала на 15,7%.

Відзначимо, що Boeing припинила збірку пасажирських літаків серії 737 MAX після двох смертельних авіакатастроф, в результаті яких загинули 346 осіб

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines з 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці 10 березня. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійця, 17 ефіопів і 7 громадян Британії, троє росіян. 19 пасажирів були співробітниками ООН.

Це не перше крах даної моделі лайнера. Так, вранці 29 жовтня індонезійська пасажирський лайнер Boeing 737 MAX 8 впав у море в районі західного узбережжя острова Ява. На борту знаходилися 188 осіб, включаючи екіпаж, всі вони загинули.

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