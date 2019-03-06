"Б*ндерівска погань!" Соловйов влаштував скандал в ефірі через Сталіна

Топ-пропагандист Росії Володимир Соловйов влаштував жорстку суперечку з одіозним українським експертом В'ячеславом Ковтуном, який внесений у базу "Миротворця".

Приводом для конфлікту стала дискусія про особистість Йосипа Сталіна і вимога українця прибрати його прах із кремлівської стіни. Бурхлива суперечка сталася між ними в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Зараз ми ще будемо всіляку бандерівську погань слухати, кого нам звідки прибирати! Ви відновіть-но пам'ятники радянської епохи, відновіть у Львові стелу народу-визволителю! Зараз ви мені ще будете говорити! Я вам простіше скажу: ми зараз за ніс вас будемо брати і тикати, як собаку, у власне лайно, щоб знали, як капості робити!" — скипів рупор злочинного путінського режиму.

Після цього Ковтун поцікавився у Соловйова, чи захищає він у такий спосіб тирана Сталіна, чим викликав ще більший гнів у опонента.

"Ми не Сталіна захищаємо, а радянський народ-переможець! А ти мені що, Шухевича захищаєш? Тобто ти намагаєшся порівняти есесівську сволоту, яка знищувала людей, зі Сталіним?!" — не вгамовувався пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соловйов вибухнув брудними лайками на адресу українців через те, що вони звинувачують Росію в Голодоморі 1932-1933 років. Рупор Кремля заявив, що нічого такого не було, а від голоду нібито вмирали люди всіх національностей.

Також бурхливу реакцію у пропагандиста викликали креативні подарунки для бійців ЗСУ. Йдеться про набори згущенки, на етикетках якої будуть зображені портрети відомих українських націоналісток. Соловйов заявив, що такі дії нібито знищують Україну.

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