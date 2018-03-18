"Б*ндерівці, укр*пи, америкоси": правнук чекіста присоромив росіян

Росіяни постійно шукають собі новий предмет ненависті - від родичів колишніх "катів" до "б*ндерівців" і "укр*пів".

Таку думку висловив правнук екс-чекіста, екс-глави НКВД Кабардино-Балкарської АРСР Олександр Антонов, передає "Радіо Свобода".

Він на яскравих прикладах показав головну, за його словами, проблему російського суспільства.

"Не минуле моєї сім'ї причина хвилювання, а те, що відбувається нині. Не мій предок, покійний, позбавляє мене можливості говорити про нього, а нині живуть співвітчизники, які прагнуть знайти черговий предмет ненависті: ліберасти, укр*пи, б*ндерівці, п*ндоси- америкоси, тепер ось "внуки катів", - підкреслив він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський політолог, лідер "ліво-патріотичного" руху "Суть часу" Сергій Кургінян заявив, що влада в сучасній Україні належить лідеру Організації українських націоналістів Степану Бандері.